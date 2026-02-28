Aktuelle Seite: Home > Politik > USA unterstützen Pakistan im Krieg gegen Afghanistan
Rauchschwaden nach pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan

USA unterstützen Pakistan im Krieg gegen Afghanistan

Samstag, 28. Februar 2026 | 02:20 Uhr
Rauchschwaden nach pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan
APA/APA/AFP/ABDUL MAJEED
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die USA haben sich im eskalierenden Konflikt zwischen Pakistan und den in Afghanistan herrschenden Taliban hinter die Regierung in Islamabad gestellt. “Die Vereinigten Staaten unterstützen das Recht Pakistans, sich gegen Angriffe der Taliban zu verteidigen”, teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Freitag (Ortszeit) mit. Die Europäische Union forderte beide Länder zur Deeskalation und Dialog auf. Afghanistan müsse “wirksame Maßnahmen” gegen Terrorgruppen ergreifen.

Der US-Außenamtssprecher verwies darauf, dass die Taliban von den USA als “besonders ausgewiesene globale Terrorgruppe” eingestuft werden. “Die Taliban haben ihre Zusagen zur Terrorismusbekämpfung immer wieder nicht eingehalten.” Die USA hatten nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 die Taliban durch einen internationalen Militäreinsatz entmachtet. Zwei Jahrzehnte später übernahmen sie aber in Kabul erneut die Macht, nachdem die US-Truppen aus dem Land abgezogen waren.

Für ein sofortiges Ende der Kämpfe sprach sich der Europäische Rat aus. “Die EU bekräftigt, dass das afghanische Staatsgebiet nicht dazu genutzt werden darf, andere Länder zu bedrohen oder anzugreifen, und fordert die De-facto-Behörden in Afghanistan auf, wirksame Maßnahmen gegen alle Terrorgruppen zu ergreifen, die in oder von Afghanistan aus operieren”, teilte EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas in der Nacht auf Samstag mit.

Taliban weisen pakistanische Vorwürfe zurück

Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Muhammad Asif hatte zuvor von einem “offenen Krieg” mit den Taliban gesprochen. Dem Konflikt waren am vergangenen Wochenende pakistanische Luftangriffe auf afghanisches Gebiet vorausgegangen. Pakistan bombardierte nach eigenen Angaben Taliban-Ziele in afghanischen Städten, darunter in der Hauptstadt Kabul und in Kandahar. Die afghanischen Taliban reagierten daraufhin am Donnerstag mit Gegenangriffen entlang der Grenze.

Hintergrund des Streits zwischen den ehemaligen Verbündeten ist vor allem der Vorwurf Pakistans, dass die seit 2021 wieder in Kabul herrschenden Taliban pakistanischen Extremisten aus demselben Lager Unterschlupf bieten. Die Taliban weisen das zurück. Das atomar bewaffnete Pakistan ist Afghanistan auch bei konventionellen Waffen weit überlegen. Das Land ist ein wichtiger Nicht-NATO-Verbündeter Washingtons.

Die Taliban sind jedoch versiert in der Guerillakriegsführung und führten jahrzehntelange Kämpfe mit von den USA geführten Streitkräften. Nachdem sich Washington 2021 plötzlich zurückzog, kamen die Taliban in Afghanistan wieder an die Macht. Im derzeitigen Konflikt mit Pakistan erklärten sie sich nun zu Verhandlungen bereit.

