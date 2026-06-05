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PrÃ¤sident Miguel Diaz-Canel auf Sanktionsliste der USA

USA verhÃ¤ngen Sanktionen gegen Kubas PrÃ¤sidenten

Freitag, 05. Juni 2026 | 01:19 Uhr
PrÃ¤sident Miguel Diaz-Canel auf Sanktionsliste der USA
APA/APA/AFP/ADALBERTO ROQUE
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: APA/dpa

Die USA hat am Donnerstag Sanktionen gegen Kubas Präsidenten Miguel Díaz-Canel, dessen Familienmitglieder und verschiedene Behörden verhängt. Damit erhöhte die Regierung von US-Präsident Donald Trump den Druck auf die sozialistische Regierung Kubas weiter. Trump hatte zuletzt eine mögliche “Übernahme” des wirtschaftlich angeschlagenen Karibikstaats ins Spiel gebracht. Mit neuen Sanktionen und einer Ölblockade will er einen wirtschaftlichen und politischen Wandel erzwingen.

Laut US-Finanzministerium wurde der 66-jährige Díaz-Canel auf eine Sanktionsliste gesetzt, wodurch etwa Vermögenswerte eingefroren werden können und von US-Seite keine Geschäftsbeziehungen mehr bestehen dürfen. Auch seine Ehefrau Lis Cuesta Peraza sowie sein Stiefsohn Manuel Anido Cuesta wurden mit Sanktionen belegt. Von den Maßnahmen betroffen sind ebenfalls ein Sohn, Alejandro Castro, und ein Enkel des 95-jährigen Ex-Präsidenten Raúl Castro, Raúl Alejandro Castro. Der Ex-Präsident ist eine mächtige Figur hinter den Kulissen in dem sozialistischen Karibikstaat.

Rubio wirft Kuba Unterstützung von Terrorismus vor

Zusätzlich wurden das Verteidigungsministerium, die Komitees zur Verteidigung der Revolution (CDR) sowie andere Organisationen sanktioniert. Laut Regierungskritikern fungieren die CDR, die nahezu in jedem Wohnviertel existieren, als ein Instrument zur Überwachung Andersdenkender.

“Seit Jahrzehnten ist Kuba die Welthauptstadt des radikalen linken Terrorismus”, schrieb US-Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X. Man nehme nun das Netzwerk ins Visier, das Kubas subversive Operationen auch in anderen Ländern ermöglicht und finanziert habe. Die USA würden “radikale marxistische Regime” nicht länger in ihrer Hemisphäre tolerieren.

Seit Jahrzehnten sind die Beziehungen zwischen Washington und Havanna angespannt. Unter Trump nahmen die Spannungen zuletzt nochmals zu.

Kuba weist Sanktionen zurück

Kubas Außenminister Bruno Rodríguez kritisierte die Sanktionen. “Dies ist das jüngste Beispiel für die interventionistische Strategie der USA, Kuba als Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten darzustellen”, schrieb er auf X. Jegliche Bedrohung der kubanischen Souveränität werde vom kubanischen Volk mit größerer Einheit und Entschlossenheit beantwortet.

Der kubanische Präsident Díaz-Canel führt seit 2018 die Regierungsgeschäfte in Havanna. Während seiner Amtszeit geriet Kuba in eine der schwersten Wirtschaftskrisen seit dem Sieg der Revolution 1959 mit dauernden Stromausfällen und massiven Versorgungsproblemen. Angesichts der jüngsten Drohungen aus Washington gab sich Díaz-Canel aber kämpferisch. “Meine Herren Imperialisten: Wir haben absolut keine Angst vor Ihnen”, sagte er.

Der 2016 gestorbene Fidel Castro und sein Bruder Raúl waren die Anführer der Revolution, die die Regierung des Diktators Fulgencio Batista stürzte und ein sozialistisches Staatsmodell in Kuba etablierte. Zuletzt hatte die US-Regierung eine Klage gegen Raúl Castro veröffentlicht. Ihm wird eine Verwicklung in den Abschuss von zwei Flugzeugen einer exilkubanischen Organisation durch Kubas Luftwaffe im Jahr 1996 vorgeworfen, bei dem vier Menschen ums Leben kamen.

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