Vance: Vor Ablauf des US-Ultimatums Gespräche mit Iran

Von: APA/AFP/Reuters/dpa

Kurz vor Ablauf eines US-Ultimatums an den Iran wird es nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance noch Verhandlungen geben. Es werde “zahlreiche Gespräche” geben, sagte Vance am Dienstag bei einem Besuch in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Medien zufolge sprechen Unterhändler der USA und des Iran unter Vermittlung Pakistans seit Tagen über eine Waffenruhe. Demnach sind sich beide Konfliktparteien aber in zahlreichen Punkten uneins. Das Ultimatum läuft Mittwochnacht ab.

Für den Fall, dass es keine Verhandlungslösung gebe, hätten die USA aber “Werkzeuge im Kasten”, für deren Einsatz sie sich bisher noch nicht entschieden hätten, fügte Vance hinzu. Er sei aber “zuversichtlich”, dass es dazu nicht kommen werde. Die militärischen Ziele hätten die USA “weitgehend erreicht”.

Trump hatte der Führung in Teheran zuvor ultimativ mit massiven Angriffen auf Brücken und Kraftwerke und dem Tod “einer gesamten Zivilisation” gedroht, sollte der Iran nicht ein Abkommen zum Ende seines Atomprogramms schließen und die Straße von Hormuz wieder öffnen. Das Ultimatum läuft um 20.00 Uhr US-Ostküstenzeit (Mittwoch 02.00 Uhr MESZ) ab.