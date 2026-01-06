Aktuelle Seite: Home > Politik > Venezolanische Oppositionsführerin will in Heimat zurück
Machado will zentrale Rolle bei Transition in Venezuela übernehmen

Venezolanische Oppositionsführerin will in Heimat zurück

Dienstag, 06. Januar 2026 | 05:33 Uhr
Machado will zentrale Rolle bei Transition in Venezuela übernehmen
APA/APA/NTB/OLE BERG-RUSTEN
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado will nach der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro per US-Militärintervention “so schnell wie möglich” wieder in ihre Heimat zurückkehren. Das sagte sie dem Moderator Sean Hannity vom US-Sender Fox News am Montag (Ortszeit) von einem unbekannten Ort aus. Weiter sagte Machado, dass sie ein “freies Venezuela” das Land zum “Energiezentrum” von Nord- und Südamerika machen wolle.

Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt. Machado fügte hinzu, dass sie die kurz zuvor vereidigte Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez als “eine der Hauptverantwortlichen für Folter, Verfolgung, Korruption und Drogenhandel” halte.

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag einen Angriff von Elitetruppen gegen Venezuela ausgeführt und den links-autoritären Machthaber Nicolás Maduro und dessen Frau gefangen genommen. Dem Staatschef soll in den USA wegen “Drogenterrorismus” der Prozess gemacht werden. Bei einem ersten Gerichtstermin am Montag in New York plädierten Maduro und Flores auf nicht schuldig. Maduros bisherige Stellvertreterin Delcy Rodríguez wurde am Montag als Übergangspräsidentin des südamerikanischen Landes vereidigt.

Trump lehnt Friedensnobelpreisträgerin ab

US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag eine Spitzenposition für Machado, Friedensnobelpreisträgerin von 2025, im künftigen Venezuela ausgeschlossen. “Sie hat nicht die Unterstützung und den Respekt im Land”, sagte Trump.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Kommentare
67
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Kommentare
54
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Kommentare
47
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Kommentare
45
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
41
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 