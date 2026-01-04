Aktuelle Seite: Home > Politik > Venezuelas von USA entmachteter Präsident Maduro in New York
Das Flugzeug des US-Justizministeriums nach der Landung in New York

Sonntag, 04. Januar 2026 | 00:48 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KENA BETANCUR
Von: APA/dpa/Reuters

Nach der Festnahme von Nicolás Maduro bei einer US-Militäroperation in seinem Land ist der entmachtete, venezolanische Präsident Medienberichten zufolge in die USA überführt worden. Mehrere Medien berichteten, dass ein Flugzeug mit Maduro und seiner Ehefrau an Bord im US-Staat New York gelandet sei. Mehrere TV-Sender zeigten dazu am Samstagabend (Ortszeit) ein Flugzeug auf einem auch militärisch genutzten Flughafen in der Nähe der Millionenstadt New York.

Aus der Maschine stiegt eine wegen der Dunkelheit und der Entfernung der Kameras eine nicht näher zu identifizierende Gruppe an Personen. US-Präsident Donald Trump bestätigte die Gefangennahme Maduros bei einem US-Militäreinsatz. Die USA würden das Land nun vorerst unter ihre Kontrolle stellen, sagte Trump. Bei Bedarf würden auch US-Truppen entsandt. In der Folge strichen zahlreiche internationale Fluggesellschaften Flüge ⁠in die Region.

In der Nacht auf Samstag hatte das US-Militär nach Angaben Trumps Venezuela angegriffen. Bei der Operation “Absolute Entschlossenheit” hatten Eliteeinheiten dann Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores gefasst und außer Landes gebracht. Trump zufolge wurden beide per Hubschrauber auf das Kriegsschiff “Iwo Jima” gebracht. Dieses habe dann Venezuela in Richtung New York verlassen. Wo Maduro und seine Ehefrau dann in ein Flugzeug stiegen, war zunächst unklar.

Anklage erhoben

In New York sind Maduro und dessen Ehefrau laut US-Justizministerin Pam Bondi angeklagt worden. Dem links-autoritären Staatschef werden unter anderem “Verschwörung zum Drogenterrorismus” sowie “Verschwörung zum Kokainimport” vorgeworfen.

Peru will unterdessen die sofortige Rückkehr von emigrierten Venezolanern ermöglichen. Dies gelte unabhängig von deren Einwanderungsstatus, teilte Präsident Jose Jeri auf der Plattform X mit. In Nachbarländern wie Ecuador feiern unterdessen Exil-Venezolaner die Entwicklung. Eine Demonstrantin in Quito spricht von ⁠einer “ungeheuren Freude”. Unter Maduros links-autoritärer Herrschaft in der Nachfolge des verstorbenen Republik-Neugründers Hugo Chávez ab 2013 war das ölreiche Venezuela in eine schwere politische und wirtschaftliche Krise abgerutscht.

