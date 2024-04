Vergütung der Schülerlotsen in Meran erhöht

Meran – Lange wurde darüber diskutiert, nun ist es beschlossene Sache: Für die Überwachung der Kreuzungen und Schulwege von Kindern und Jugendlichen erhalten die Meraner Schülerlotsen ab Herbst 2024 ein Honorar von zehn Euro brutto pro Einsatz.

Die Vergütung, die den 40 Schülerlotsen für ihren Einsatz zur Bewachung von Kreuzungen und Fußgängerübergängen und zur Vermeidung von Verkehrsgefahren für die Kinder zusteht, wird ab September 2024 von 9,20 auf zehn Euro brutto pro Einsatz (Dauer je 40 Minuten) erhöht.

Dies hat die Meraner Stadtregierung auf Vorschlag von Vizebürgermeisterin und Mobilitätsstadträtin Katharina Zeller beschlossen. Die gleiche Vergütung steht auch den Schülerlotsen zu, die den Pedibus-Dienst koordinieren. Dieser soll im nächsten Schuljahr pünktlich wieder starten.

“Die Schülerlotsen erfüllen eine sehr heikle und ebenso wertvolle Aufgabe, nicht nur für die Kinder und ihre Familien, sondern für die gesamte Gemeinschaft. Ihr Engagement muss gebührend gewürdigt werden. Die Erhöhung der Vergütung um 80 Cent soll vor allem ein Zeichen der Wertschätzung seitens der Gemeindeverwaltung für sie und für die Arbeit sein, die sie tagtäglich auch bei schwierigen Wetter- und Verkehrsverhältnissen leisten”, betonte Vizebürgermeisterin und Mobilitätsstadträtin Katharina Zeller.

“Die Exekutive hat zudem beschlossen, dass das Projekt Pedibus auch im kommenden Schuljahr fortgesetzt werden soll. Dabei werden die Kinder, die den „Buß auf Füßen“ nutzen – und das sind täglich mehr als hundert – jeden Morgen an einer vereinbarten Haltestelle von Schülerlotsen abgeholt und zur Schule begleitet. Auch hier zeigt sich, wie wichtig der Beitrag der Schülerlotsen ist. Je mehr Kinder zu Fuß zur Schule gehen, desto weniger Familien nutzen das Auto, um sie zu begleiten. Dadurch gibt es auch weniger gefährliche Situationen für Fußgängerinnen und Fußgänger in Schulzonen”, so Zeller.

Weitere Schülerlotsen gesucht

Damit der Pedibus auch im kommenden Schuljahr wieder in gewohnter Qualität angeboten werden kann, ist die Stadtgemeinde Meran auf der Suche nach zusätzlichen Schülerlotsen. Es sollen Bürgerinnen und Bürger im Alter zwischen 50 und 80 Jahren sein – in Rente oder vorübergehend nicht beschäftigt. Interessierte Personen können René Rinner von der Sondereinheit Mobilität der Stadtgemeinde Meran kontaktieren (Tel: +39 0473 250140, E-Mail: rene.rinner@gemeinde.meran.bz.it).