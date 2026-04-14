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Generation 60+ hält Erinnerung an Michael Gamper wach

“Vermächtnis mit bleibender Bedeutung”

Dienstag, 14. April 2026 | 09:32 Uhr
Kanonikus Michael Gamper
Dolomiten
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Von: mk

Bozen – Am morgigen Tag erinnert sich Generation 60+ in der SVP an den 70. Todestag von Kanonikus Michael Gamper – einer prägenden Persönlichkeit Südtirols, die als Priester, Publizist und mutiger Gegner von Unrecht Geschichte geschrieben hat.

Gamper war nicht nur ein Mann des Glaubens, sondern auch eine starke Stimme seiner Zeit. In einer Epoche großer politischer Spannungen setzte er sich entschlossen für die Rechte und Identität der Südtiroler Bevölkerung ein. Sein Engagement für den Erhalt der deutschen Sprache und Kultur sowie sein kompromissloses Eintreten für glaubwürdigen Journalismus zeichnen ihn bis heute aus.

Gerade in der heutigen Zeit gewinnen diese Haltungen erneut an Gewicht. Fragen von kultureller Identität, gesellschaftlichem Zusammenhalt und verantwortungsvoller Medienarbeit stehen wieder verstärkt im Fokus. Auch die historischen Erfahrungen rund um die Option und das Ringen um Selbstbestimmung machen deutlich, wie tief Fragen von Zugehörigkeit, Identität und politischer Verantwortung in Südtirol verwurzelt sind – und wie sensibel sie bis heute bleiben. „Michael Gamper hat mit Haltung, Mut und Klarheit gewirkt. Sein Einsatz für Sprache, Kultur und journalistische Verantwortung ist auch heute von großer Relevanz“, erklärt der Vorsitzende Otto von Dellemann. Die Generation 60+ sieht es als Auftrag, dieses Erbe wachzuhalten und die damit verbundenen Werte in die Gegenwart und Zukunft zu tragen.

Bezirk: Bozen

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