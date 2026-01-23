Aktuelle Seite: Home > Politik > Verträge im Bildungsbereich: Konstruktives Auftakttreffen
Verhandlungsrunde startet am 3. Februar

Verträge im Bildungsbereich: Konstruktives Auftakttreffen

Freitag, 23. Januar 2026 | 17:19 Uhr
20260123_Vertragsverhandlungen Bildungsbereich_Fabio Brucculeri_2
LPA/Fabio Brucculeri
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Mit einem informellen Treffen ist am 23. Jänner in Bozen der Auftakt für die Aufnahme der Kollektivvertragsverhandlungen für das Personal im Bildungsbereich gesetzt worden. Gesprochen wurde dabei vor allem über die Gestaltung der Verhandlungen in den kommenden Wochen. Diese werden am 3. Februar aufgenommen.

“Das Ziel ist es, möglichst zeitnah zu einem Ergebnis zu kommen, das für alle beteiligten Seiten zufriedenstellend ist”, hob Landeshauptmann Arno Kompatscher beim Treffen hervor. Gemeinsam mit den Bildungslandesräten Philipp Achammer, Marco Galateo und Daniel Alfreider sowie Personallandesrätin Magdalena Amhof hatte Kompatscher zum Treffen geladen.

Ein zentrales Thema der Verhandlungen ist die bereits zugesicherte Reallohnerhöhung für das Lehrpersonal des Landes und der Schulen staatlicher Art, das Personal der Kindergärten, die Mitarbeitenden für Integration sowie die Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen. Dafür wurden im Landeshaushalt 2026 bereits 110 Millionen Euro vorgesehen. Davon sind 90 Millionen für eine allgemeine Lohnerhöhung reserviert, 10 Millionen Euro sollen für eine Annäherung der Gehälter zwischen Bildungseinrichtungen des Landes und den Schulen staatlicher Art (Grund-, Mittel- und Oberschulen) eingesetzt werden, die restlichen 10 Millionen Euro sind für besondere, bereits erbrachte Leistungen vorgesehen.

Die zugesicherten Geldmittel werden nicht an zusätzliche, neue Leistungen gebunden. Auch über normative Anpassungen soll, vor allem an den technischen Arbeitstischen, diskutiert werden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Kommentare
139
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Kommentare
48
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Kommentare
48
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Kommentare
46
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Kommentare
34
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 