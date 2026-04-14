Viel Bewegung im Vinschgau: Landesregierung in den Bezirken

Von: mk

Goldrain/Latsch – Zur Halbzeit der Legislaturperiode 2024-2028 trifft sich die Landesregierung bei Sondersitzungen in den Bezirken mit den Präsidentinnen und Präsidenten der Bezirksgemeinschaften sowie den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Das dritte Treffen hat am 14. April auf Schloss Goldrain in der Gemeinde Latsch mit der Präsidentin der Bezirksgemeinschaft Vinschgau Roselinde Gunsch und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Bezirks stattgefunden.

“Es war ein fruchtbarer und sehr konkreter Austausch, in dem viele Themen im Mittelpunkt standen, die die Lebensqualität der Bevölkerung direkt betreffen”, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher bei der anschließenden Pressekonferenz. “Vieles geht hier im Vinschgau gut voran, und wir konnten konstruktive Vorschläge mitnehmen.” Ein positives Fazit zog auch Bezirkspräsidentin Roselinde Gunsch: “Dieses Treffen war für uns nicht nur eine gute Gelegenheit, die Themen des Bezirks anzusprechen. Heute haben wir das Gefühl, dass wir einen Schritt weiter sind.” Es sei wichtig, dass Land und Gemeinden gemeinsam an einem Strang zögen.

Umfahrung Kastelbell, Verlegung der Staatsstraße in Graun

Zu den behandelten Themen gehörte die Mobilität: „Der 6. Juni 2026 wird ein besonderer Festtag für Kastelbell und den gesamten Vinschgau. An diesem Tag wird die Umfahrung Kastelbell gemeinsam mit Bürgermeister Gustav Tappeiner feierlich eröffnet und von den Vereinen von Kastelbell und Tschars festlich umrahmt“, erklärte der Landesrat für Infrastruktur und Mobilität Daniel Alfreider. Neben einem Familiennachmittag ist für den 6. Juni auch ein Tunnelfest, organisiert von den örtlichen Vereinen, geplant. Die Öffnung der Umfahrung (LPA hat berichtet) für den Verkehr erfolgt am 7. Juni.

Die Arbeiten zur Trassenverlegung der Staatsstraße (SS40) entlang des Reschensees in Graun (LPA hat berichtet) werden voraussichtlich im Sommer dieses Jahres fortgesetzt, vorbehaltlich eventueller Rekurse.

„Bereits angelaufen ist die Planung für die neue Steinschlagschutzgalerie Latschander, und wir arbeiten mit Hochdruck darauf hin, damit die Arbeiten innerhalb 2027 aufgenommen werden können”, weist Alfreider auf ein weiteres Bauvorhaben hin, das die Sicherheit auf diesem Abschnitt der Vinschgerstraße wesentlich erhöhen wird.

Schienenersatzdienst bleibt aufrecht

Was den öffentlichen Nahverkehr betrifft, bestätigte Landesrat Alfreider, dass der Schienenersatzdienst im Vinschgau weiterhin aufrecht bleibe und zwar bis die laufenden Arbeiten an der Abstimmung der Systeme abgeschlossen seien und ein verlässlicher Betrieb auf der elektrifizierten Bahnlinie möglich sei.

Radmobilität: Der neue Bikeliner kommt

„Die aktive Mobilität wird auch im Vinschgau immer beliebter“, erklärt Landesrat Alfreider. Das Fahrrad wird zunehmend nicht nur in der Freizeit, sondern auch für kurze Strecken zur Arbeit, zu Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel und zu Orten des täglichen Lebens genutzt. „Damit das Radwegenetz im Vinschgau weiter ausgebaut und instand gehalten werden kann, haben die Bezirksgemeinschaft und die Gemeinden der westlichen Landeshälfte in den letzten vier Jahren Fördermittel in Höhe von rund 9,3 Millionen Euro erhalten“, betonte Alfreider. Unter anderem wurde der Abschnitt Göflan-Laas und die Radroute Prad am Stilferjoch-Gomagoi ausgebaut, zudem wurde die statische Struktur des Rad- und Gehwegs in Graun verbessert.

Ab dem 18. April wird die Fortbewegung im Vinschgau noch bequemer: Der Bikeliner-Service zwischen Meran und Mals wird in Betrieb genommen. Der Bikeliner ist eine bequeme und zuverlässige Alternative zum Zug für alle, die das Vinschgau mit dem Fahrrad erkunden möchten. Der Bus-Shuttle ist vom 18. April bis zum 4. Oktober verfügbar und erweitert das Angebot für kombinierte Ausflüge mit Zug, Bus und Fahrrad entlang der Vinschgau-Bahnlinie. Er fährt täglich vom Bahnhof Meran, Bushaltestelle B, in Richtung Mals ab. Die Abfahrten sind morgens um 9.10 Uhr und 10.10 Uhr sowie nachmittags um 15.10 Uhr und 16.10 Uhr vorgesehen. Entlang der Strecke hält der Bus an den Haltestellen Naturns, Latsch, Schlanders, Spondinig und Mals – ausschließlich zum Aussteigen der Fahrgäste. Neu ist, dass zum ersten Mal auch die Rückfahrten von Mals nach Meran mit dem Bikeliner gebucht werden können. Die Abfahrten ab Mals sind um 7.00, 12.00, 13.00 und 18.00 Uhr vorgesehen. Auch in diesem Fall hält der Shuttle-Service ausschließlich zum Aussteigen.