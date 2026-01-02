Aktuelle Seite: Home > Politik > Viele Verletzte nach Einschlag in Wohngebiet in Charkiw
Selenskyj spricht von Raketeneinschlag

Viele Verletzte nach Einschlag in Wohngebiet in Charkiw

Freitag, 02. Januar 2026 | 15:18 Uhr
Selenskyj spricht von Raketeneinschlag
APA/APA/AFP/POOL/KAY NIETFELD
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In der Ukraine sind bei einem Angriff auf die Großstadt Charkiw nach Behördenangaben zahlreiche Menschen verletzt worden. Nach vorläufigen Informationen hätten zwei Raketen ein Wohngebiet getroffen, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in sozialen Medien. Die genaue Zahl der Opfer sei noch unbekannt. Selenskyj warf Russland vor, trotz internationaler diplomatischer Bemühungen das Töten fortzusetzen.

Der Charkiwer Bürgermeister Ihor Terechow schrieb bei Telegram zunächst von 16 Verletzten und erheblichen Schäden nach einem Treffer auf ein Hochhaus. In der südukrainischen Stadt Cherson wurde unterdessen ein 51-Jähriger bei russischem Beschuss tödlich verletzt, wie der dortige Gebietsgouverneur Olexander Prokudin mitteilte. Durch Attacken auf ein Wärmekraftwerk könne es zu Unterbrechungen der Wärmeversorgung kommen, hieß es weiter.

Das Energieministerium der Ukraine teilte am Vormittag mit, dass Russland erneut die Energieinfrastruktur vor allem in den Gebieten Saporischschja und Mykolajiw attackiert habe. In zahlreichen Regionen des Landes gibt es infolge der Schäden durch russische Angriffe nur stundenweise Strom.

Zehntausende laut Besatzungsbehörden in Luhansk ohne Strom

In der größtenteils russisch besetzten Region Luhansk seien mehr als 85.000 Energiekunden nach ukrainischen Angriffen ohne Strom, schrieb die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Besatzungsbehörden. Betroffen seien vier Städte und angrenzende Siedlungen.

Die Angaben der Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland überzieht die Ukraine seit fast vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes gegen die russische Invasion greift die Ukraine auch immer wieder Ziele in Russland an. Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden in Russland stehen aber in keinem Verhältnis zu den vom russischen Militär angerichteten Zerstörungen in der Ukraine.



                        
                        

                                                
                        
                        
                        

                        

                        
                        
                                                    	                

                                            

                    

                        
                        

                        

                        

                        
                                                                        

                            

                            

                        

                    

                

                
 

                            

                
Kommentare

                

                    

                        
Aktuell sind  0 Kommentare vorhanden

                        Kommentare anzeigen
                    

                    

                    

                

                              

                          

        


    
    

		
        

            

        

        
        
                

                                

                    
Meistkommentiert

                                            
                            

                                40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
                                

                                Kommentare
                                
60

                            
                            

                            

                                
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana

                            

                        

                                                
                            

                                Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
                                

                                Kommentare
                                
51

                            
                            

                            

                                
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden

                            

                        

                                                
                            

                                Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein
                                

                                Kommentare
                                
38

                            
                            

                            

                                
Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein

                            

                        

                                                
                            

                                Tisens: Hybridfahrzeug brennt völlig aus
                                

                                Kommentare
                                
35

                            
                            

                            

                                
Tisens: Hybridfahrzeug brennt völlig aus

                            

                        

                                                
                            

                                Das sagen Schamanen für 2026 voraus
                                

                                Kommentare
                                
33

                            
                            

                            

                                
Das sagen Schamanen für 2026 voraus

                            

                        

                                        

                            

                            

                        

                    

                

                    
    
                        
    • 
                        
                        


                    
                    

                

            


                            

            
Anzeigen


            

            	                    
                        

                            Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
                        

                        

                            
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht

                            
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden

                        

                    
                    
                    
                        

                            Einfach, günstig und für alle unter 19
                        

                        

                            
Einfach, günstig und für alle unter 19

                            
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern

                        

                    
                                

        

                                


    

    





		

	


            

                
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
 Facebook
 Twitter
 RSS

                                

                                    
Südtirol News im Google Play Store

                                    
Südtirol News im App Store

                                

                            
                
                

                  
                    
                  
                

                            


            

                
                

                

                  © 2026 First Avenue GmbH
 