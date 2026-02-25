Aktuelle Seite: Home > Politik > Vier Tote nach russischen Angriffen in Südukraine
Angriff auf Region Saporischschja (Archivbild)

Vier Tote nach russischen Angriffen in Südukraine

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 09:26 Uhr
APA/APA/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/ANDRIY ANDRIYENKO
Von: APA/dpa

Bei russischen Angriffen im Süden der Ukraine sind nach Behördenangaben vier Menschen getötet worden. Außerdem sei ein Kind bei den Attacken am Dienstagabend verletzt worden, teilte der Zivilschutz mit. Luftangriffe auf ein Dorf im Kreis Saporischschja zerstörten den Angaben nach ein Wohnhaus und beschädigten ein weiteres. Russlands Militär griff demnach am Abend des vierten Kriegsjahrestags an.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit dem 24. Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion.

