Vizeminister Maurizio Leo zu Besuch in Bozen

Bozen – Derzeit weilt der Universitätsdozent, Fachanwalt für Steuerrecht und Mitglied der Abgeordnetenkammer, Vizeminister Maurizio Leo in Bozen. Dort, genauer gesagt im Regierungssitz im Landhaus 1, hat sich Leo heute von Landeshauptmann und Finanzlandesrat Arno Kompatscher und seinem Stellvertreter, Wirtschaftslandesrat Marco Galateo getroffen.

Gesprochen wurde vor allem über die anstehende Steuerreform auf gesamtstaatlicher Ebene: “Die Steuerreform betrifft alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, Privatpersonen ebenso wie Unternehmen. Es ist positiv, wenn man dies mit einem neuen Zugang verbindet und sagt, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler als Kunden gesehen werden”, ist Landeshauptmann Kompatscher nach dem Treffen mit Vizeminister Leo überzeugt und ergänzt: “Wir haben natürlich aufgrund der besonderen Finanzregelung in Südtirol dann immer spezifische Notwendigkeiten, denen auch Rechnung getragen wird. Dies ist uns auch zugesichert worden.” Auch Wirtschaftslandesrat Marco Galateo ist sich der Bedeutung der anstehenden Reform bewusst: “Steuereinnahmen entstehen nur dort, wo gearbeitet und produziert wird. Ich bin überzeugt davon, dass sich die Reform auch für die Südtiroler Unternehmen positiv auswirken wird.”

Im Anschluss an das Treffen begleiteten Kompatscher und Galateo Vizeminister Leo in die Messe Bozen, wo der Vizeminister vor Vertreterinnen und Vertretern der Südtiroler Wirtschaft die geplante Steuerreform vorgestellt hat. “Mit dieser Reform wollen wir das Verhältnis von Steuerbehörden und Steuerzahlenden neu gestalten. Es geht darum, die ehrlichen, rechtschaffenden Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in ihrem Verhalten zu unterstützen, hingegen jenen, die das System ausnutzen, soll mit Härte begegnet werden”, hob Vizeminister Leo in Bozen hervor. Mit Südtirol pflege man eine sehr gute Zusammenarbeit und werde auch künftig in diese Richtung weiterarbeiten.

Einleitende Worte zu Leos Vortrag sprachen heute in der Messe Bozen die Direktorin der Landesabteilung Wirtschaft Manuela Defant. An der Veranstaltung nahmen zudem Regierungskommissar Vito Cusumano, der neue Quästor Paolo Sartori, der Landeskommandant der Finanzpolizei Giuseppe Dinoi, der Generalsekretär des Landes Eros Magnago sowie Generaldirektor Alexander Steiner teil.