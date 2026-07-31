Volksanwaltschaft erhält Besuch von Werner Palla

Von: Matthias Knapp

Bozen – Volksanwältin Veronika Meyer und die Mitarbeiter ihres Büros erhielten kürzlich Besuch von Werner Palla, seines Zeichens Landesvolksanwalt von 1992 bis 2004.

Dabei berichtete Palla über seine Erfahrungen als Volksanwalt und erkundigte sich nach den aktuellen Entwicklungen und den derzeitigen Brennpunkten der Bürgerinnen und Bürger. Meyer legte ihm ihre Vorhaben für die Verwaltung der Ombudsstelle dar. Übereinstimmend unterstrichen beide die nach wie vor überaus wichtige Rolle der Volksanwaltschaft zur Schaffung einer positiven Beziehung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der öffentlichen Verwaltung.