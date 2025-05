Von der Leyen erhält Karlspreis

Von: APA/dpa

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhält am Donnerstag (ab 11.15 Uhr) in Aachen den Internationalen Karlspreis. Die Chefin der EU-Kommission wird ausgezeichnet, weil sie als “starke Stimme Europas in der Welt” die Interessen der EU und ihrer Freunde kraftvoll vertrete, wie das Karlspreis-Direktorium erklärte. Die Verleihung findet im Rathaus von Aachen statt. Redner sind der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und König Felipe VI. von Spanien.

Der Karlspreis wird seit 75 Jahren von Bürgern der Stadt Aachen für Verdienste um Europa und die europäische Einigung verliehen. Unter den Preisträgern sind viele Politiker – Premierminister Winston Churchill, Bundeskanzlerin Angela Merkel oder US-Präsident Bill Clinton – sowie Vertreter von europäischen Institutionen und Papst Franziskus. 2023 wurden der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk ausgezeichnet.

Der Karlspreis besteht aus einer Urkunde und einer goldenen Medaille. Die Auszeichnung ist nach Kaiser Karl dem Großen benannt, dessen Frankenreich sich im Frühmittelalter über weite Teile Europas erstreckte und der deshalb manchmal als “Vater Europas” bezeichnet wird.