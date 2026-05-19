Walcher wirbt für neue Förderungen und aktive Waldbewirtschaftung

Von: mk

Bozen – Anlässlich der Beantwortung einer Landtagsanfrage zur Entwicklung der Schutzwälder und des Forstpersonals des Landtagsabgeordneten Jürgen Wirth Anderlan betont Forstlandesrat Luis Walcher die herausragende Bedeutung des Waldes für Südtirol. Gleichzeitig verweist er auf die neuen Fördermaßnahmen zur Waldbewirtschaftung sowie auf die laufende Waldkampagne „WaldAtem“, mit der im Jahr 2026 das Bewusstsein für die vielfältigen Leistungen des Waldes weiter gestärkt wird.

„Der Wald ist ein zentraler Schutzfaktor für unser Land – er schützt vor Naturgefahren, speichert CO₂, sichert die Biodiversität und ist Lebens- und Erholungsraum zugleich“, so Walcher. Gerade angesichts des Klimawandels brauche es konsequent widerstandsfähige und gut gepflegte Wälder.

Die Antwort auf die Landtagsanfrage zeigt unter anderem, dass die Waldfläche in Südtirol in den vergangenen Jahrzehnten leicht angestiegen ist und heute rund 51 Prozent der Landesfläche ausmacht. Gleichzeitig verändern sich die Waldstrukturen durch klimatische Einflüsse sowie natürliche Entwicklungen deutlich. Besonders die zunehmende Belastung einzelner Baumarten macht eine aktive, anpassungsfähige Waldbewirtschaftung notwendig.

Ereignisse wie die Waldbrände im Vinschgau oder die umfangreichen Sicherungsarbeiten an den Hängen oberhalb der Gadertalerstraße verdeutlichen laut Landesrat die zentrale Rolle stabiler Schutzwälder. „Diese Beispiele zeigen klar: Nur widerstandsfähige Wälder können ihre Schutzfunktion langfristig erfüllen. Investitionen in Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung sind daher Investitionen in die Sicherheit der Bevölkerung“, betont Walcher.

Vor diesem Hintergrund hebt der Forstlandesrat das neue forstliche Förderpaket 2026 hervor, das gezielt Maßnahmen zur Waldpflege, Aufforstung, zum Schadholzmanagement sowie zur Stärkung der Klimaresilienz mit einem finanziellen Beitrag unterstützt.

Der Landesrat richtet dabei einen klaren Appell an die Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer: Sie werden eingeladen, sich aktiv über die neuen Fördermöglichkeiten, insbesondere zur Holzbringung und zur Pflege des Schutzwaldes, bei der jeweils zuständigen Forststation zu informieren und diese Angebote zu nutzen.

Abschließend bedankt sich Walcher bei den rund 270 Forstbediensteten für ihren täglichen Einsatz: „Unsere Forstfachleute leisten einen unverzichtbaren Dienst für den Schutzwald und die Sicherheit unseres Landes – mit großem Fachwissen und Einsatzbereitschaft.“

Im Rahmen der Kampagne „WaldAtem“ soll zudem die Bedeutung des Waldes zusätzlich stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Weitere Informationen sind unter WaldAtem verfügbar.