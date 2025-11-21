Aktuelle Seite: Home > Politik > Weltklimakonferenz geht in die Verlängerung
Keine Einigung in Belem

Weltklimakonferenz geht in die Verlängerung

Freitag, 21. November 2025 | 22:54 Uhr
Keine Einigung in Belem
APA/APA/AFP/PABLO PORCIUNCULA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Weltklimakonferenz in Brasilien geht in die Verlängerung. Bis zum geplanten Ende um 18.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MEZ) konnten sich die rund 200 Staaten in strittigen Fragen nicht einigen. Die Verhandlungen gehen weiter. Besonders heftig wird darum gerungen, ob ein Plan zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas erarbeitet werden soll. Mehr als 80 Staaten werben dafür, doch die Widerstände etwa bei den Ölstaaten sind groß.

Auch in den vergangenen Jahren gingen die UNO-Klimagipfel stets in die Verlängerung. In Brasilien verloren die Verhandler zusätzlich rund einen halben Tag, weil das Gelände wegen eines Feuers zwischenzeitlich geräumt werden musste.

Gipfel in kritischer Phase

Die brasilianische Präsidentschaft wollte eigentlich pünktlich fertig werden oder maximal “fünf bis zehn Minuten” überziehen. Doch zuletzt verlief der Gipfel nicht mehr nach ihrem Plan: Einige Runden platzten, weil Länder sich nach Angaben von Beobachtern nicht gesprächsbereit zeigten. Ein Abschlussplenum ließ bis zum frühen Abend auf sich warten.

EU und andere lehnen Textentwurf ab

Ein am Freitag in der Früh veröffentlichter Entwurf der brasilianischen Konferenzleitung für mögliche Beschlüsse hatte für viel Unmut gesorgt. Die EU und viele andere Länder wiesen ihn als inakzeptabel zurück. Über den Tag hinweg tauschten sich die Ministerinnen und Minister der rund 200 Staaten in großen und kleineren Runden aus. Aufgabe Brasiliens ist es, einen Kompromiss zwischen sehr widerstreitenden Positionen herzustellen. Im Plenum muss am Ende einstimmig abgestimmt werden.

In Dubai hatte sich die Weltgemeinschaft vor zwei Jahren bereits auf die Abkehr von Kohle, Öl und Gas geeinigt – nun geht es darum, dies zu konkretisieren. Daneben geht es in Belém um finanzielle Unterstützung für ärmere Länder bei der Anpassung an die Erderwärmung, also um Kosten, die auf die Industriestaaten zukämen. Auch hier gehen die Vorstellungen der Ländergruppen weit auseinander.

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
94
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
44
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
41
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Kommentare
31
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Kommentare
21
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 