Wien: Landtagsdelegation trifft Botschafter Beltrame

Wien – Nachdem eine Delegation des österreichischen Parlaments im vergangenen Jahr Südtirol besucht hat, befinden sich Landtagspräsidentin Rita Mattei und andere Mitglieder des Präsidiums sowie Fraktionsvorsitzende des Südtiroler Landtages derzeit auf Gegenbesuch in Wien. Dort stand gestern Abend im Palais Metternich, dem Sitz der italienischen Botschaft in Österreich, ein Abendessen auf Einladung des italienischen Botschafters in Wien, Stefano Beltrame, auf dem Programm.

„Wir wurden von Botschafter Beltrame in einem wahrhaft bemerkenswerten Rahmen empfangen, in dem man die Harmonie derer atmen konnte, die für einen ehrlichen Dialog offen sind. Ich möchte hier nicht auf die vom Abgeordneten Knoll – ohne jegliches Motiv – angefachte Kontroverse eingehen, von der ich mich mit aller Deutlichkeit distanzieren möchte“, erklärte Landtagspräsidentin Mattei. „Das Abendessen und die Gespräche fanden jedenfalls in bestem Klima statt, und ich möchte unseren Gastgebern für die Einladung danken.“

Heute Vormittag hat sich die Südtiroler Landtagsdelegation mit dem Generalsekretär für auswärtige Angelegenheiten, Peter Launsky, getroffen. Auf der Agenda stehen nun noch weitere Termine, u.a. Gespräche mit dem Präsidenten des Nationalrates, Wolfgang Sobotka, den Mitgliedern des Südtirol-Unterausschusses und den europapolitischen Sprechern der Fraktionen.

Gemeinsam mit Landtagspräsidentin Mattei sind die Vizepräsidenten Josef Noggler und Manfred Vallazza, Präsidialsekretär Helmuth Renzler sowie die Fraktionsvorsitzenden Magdalena Amhof, Sven Knoll, Sandro Repetto, Diego Nicolini, Josef Unterholzner, Marco Galateo, Carlo Vettori und Hanspeter Staffler nach Wien gereist.