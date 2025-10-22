Wildbachverbauung verbessert Hochwasserschutz in Schnals

Von: Ivd

Schnals – Im Sommer vergangenen Jahres hat der Bautrupp mit Vorarbeiter Martin Müller mit Sanierungsarbeiten an der Verbauung im Kaserbach – umgangssprachlich Vernagtbach – begonnen, berichtet Bauleiter Martin Eschgfäller vom Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung West in der Agentur für Bevölkerungsschutz: “Im mittleren Einzugsgebiet haben wir sechs Konsolidierungssperren errichtet, die schon vorhanden, aber durch den Zahn der Zeit und viele Murgänge zerstört waren. Wir haben sie wieder gleich aus Drahtschotterkörben errichtet und jede Abflusssektion mit Lärchenrundhölzern gegen die Einwirkungen des Wildbaches gesichert.” Der Bautrupp hat die Arbeiten Mitte Oktober abgeschlossen.

Am selben Bach weiter unten saniert dieselbe Gruppe mit Vorarbeiter Martin Müller oberhalb des Rückhaltebeckens vier Stahlbetonsperren und eine Künette.

Und bevor diese höher gelegenen Baustellen über den Winter geschlossen werden, beginnen die Wildbacharbeiter in Schnals am Mastaunbach noch mit der Sanierung einer Brücke oberhalb von Unser Frau. Eine weitere Brücke wird am Schnalserbach auf der Höhe des Außerbrugghofs saniert.