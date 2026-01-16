Wir fahren zusammen: Buon lavoro & gutes Klima

Von: Ivd

Bozen – Am Mittwoch, 21. Januar 2026, findet von 16.00 bis 17.30 Uhr in der Freien Universität Bozen, Raum F0.01, die öffentliche Veranstaltung „Viaggiamo insieme: Buon lavoro & gutes Klima” statt, eine Diskussionsrunde zum Thema Klimagerechtigkeit, nachhaltige Mobilität und Arbeitsqualität.

Der Abend ist das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der lokalen Gewerkschaften ASGB, CGIL und CISL und Climate Action South Tyrol, die seit langem zusammenarbeiten, um sich gemeinsam für Klimaschutz und gute Arbeit einzusetzen. An der Veranstaltung nehmen Gewerkschafter und lokale Aktivisten sowie Vertreter der Kampagnenbündnisse „Wir Fahren Zusammen” aus Deutschland und „Wir Fahren Gemeinsam” aus Österreich teil, darunter Florian Guggenbichler, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft VIDA. Sie berichten von konkreten Beispielen der Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Klimabewegung, von deren Erfahrungen wir uns inspirieren lassen und die wir an den Südtiroler Kontext anpassen.

Die zentrale Botschaft des Treffens ist klar: In Südtirol ist mit über 40 Prozent der größte Emittent von Treibhausgasen der Mobilitätssektor. „Eine nachhaltige Mobilität für alle erfordert einen entschiedenen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, der für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Angebots sowohl in den Städten als auch in den Tälern unerlässlich ist“, argumentieren die Veranstalter.

Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs könne jedoch nicht ohne die Menschen erfolgen, die ihn täglich am Laufen halten: „Ein starker öffentlicher Verkehr braucht qualifizierte, motivierte und geschützte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Diese können nur gewonnen und gehalten werden, wenn gute Arbeitsbedingungen, angemessene Löhne und Arbeitsplatzsicherheit gesichert sind. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit müssen daher Hand in Hand gehen.“

Die Veranstaltung ist öffentlich und erfordert keine Anmeldung.