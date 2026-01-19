Aktuelle Seite: Home > Politik > Wolf in Südtirol: Landesregierung sieht Bevölkerung nicht gefährdet
"Keine Alarmstufe"

Wolf in Südtirol: Landesregierung sieht Bevölkerung nicht gefährdet

Montag, 19. Januar 2026 | 18:11 Uhr
Von: luk

Bozen – Anlässlich einer Landtagsanfrage von Jürgen Wirth Anderlan zu Wolfsrissen und Wolfssichtungen in Südtirol informiert Landesrat Luis Walcher, dass die Landesregierung die Entwicklung der Wolfspopulation in Südtirol aufmerksam beobachtet. Dabei stehen sowohl die öffentliche Sicherheit der Bevölkerung als auch der Schutz der traditionellen Almwirtschaft im Fokus.

„Die Sicherheit der Menschen hat für uns oberste Priorität“, erklärt Landesrat Luis Walcher. „Wir verfolgen die Wolfssituation kontinuierlich und greifen gezielt ein, wenn einzelne Tiere ein Risiko darstellen.“ Anlass zur Alarmierung bestehe aktuell aber keiner.

Aus der Beantwortung der Landtagsanfrage geht hervor, dass es derzeit keine Hinweise auf ein systematisches Vordringen von Wölfen in Wohngebiete bzw. eine erhöhte Gefahr für die Bevölkerung gibt. Die Wanderungen junger Tiere im Winter führen allerdings immer wieder zu Sichtungen in der Nähe von Siedlungen.

“Für verhaltensauffällige Tiere steht die Großraubwildeinsatzgruppe bereit, die je nach Situation passende Maßnahmen ergreift. Ein Beispiel dafür ist der erfolgreiche Einsatz in der Gemeinde Toblach im Frühjahr 2025, bei dem ein Wolf vergrämt werden konnte”, heißt es weiter.

Deutlich angespannter stellt sich die Situation für die Almwirtschaft dar, wo laut Landesrat Walcher weiterhin dringender Handlungsbedarf besteht. “Der Schutz der Almen und die Sicherung ihres Fortbestands bleiben ein zentraler Schwerpunkt der Landesregierung. Wolfsrisse stellen besonders in den Sommermonaten eine Bedrohung für die traditionelle Viehwirtschaft dar. Der Schutz der Weidehaltung und der Almwirtschaft ist uns ein großes Anliegen. Wir arbeiten intensiv daran, weitere geregelte Entnahmen zu ermöglichen, um Risse zu verhindern“, so Walcher. Im vergangenen Sommer wurde erstmals eine Entnahme auf Grundlage eines Entnahmedekrets des Landeshauptmanns durchgeführt.

Alle Meldungen über Sichtungen oder Wolfsrisse werden auf der Website des Amtes für Wildtiermanagement veröffentlicht, um die Bevölkerung umfassend und transparent zu informieren.

Bezirk: Bozen

