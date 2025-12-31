Aktuelle Seite: Home > Politik > Young Greens fordern mehr Freiräume für Jugendliche
Kritik am Anti-Rave-Gesetz

Young Greens fordern mehr Freiräume für Jugendliche

Mittwoch, 31. Dezember 2025 | 17:01 Uhr
Julian Rossmann
Julian Rossmann
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Nach einem Rave-Vorfall Mitte Dezember im alten Tunnel der Sarntaler Straße üben die Young Greens Southtyrol scharfe Kritik an der italienischen Gesetzgebung gegen nicht genehmigte Veranstaltungen. Den Organisatorinnen und Organisatoren der Party drohen laut aktueller Rechtslage Haftstrafen von drei bis sechs Jahren. Die Jugendorganisation bezeichnet diese Strafandrohung als unverhältnismäßig und sieht darin ein grundlegendes Problem der aktuellen Jugend- und Sicherheitspolitik.

Die Young Greens Southtyrol verweisen darauf, dass das sogenannte Anti-Rave-Gesetz unter der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni deutlich strengere Strafen vorsieht als für andere Delikte. Ihrer Ansicht nach würden damit vor allem junge Menschen kriminalisiert, die gemeinsam feiern wollen, während es gleichzeitig an legalen und niederschwelligen Alternativen fehle.

Inhaltlich geht die Kritik über den konkreten Vorfall hinaus. Die Young Greens fordern ein Umdenken in der Südtiroler Jugendpolitik und mehr dauerhaft verfügbare Räume für junge Menschen. Genannt werden konsumfreie Treffpunkte, selbstverwaltete Kulturzentren sowie Orte für alternative und subkulturelle Veranstaltungen. Das Fehlen solcher Angebote führe laut der Organisation dazu, dass Jugendliche entweder in die Illegalität gedrängt würden oder Südtirol ganz verlassen.

Auch der Zusammenhang mit dem vielfach diskutierten Braindrain wird angesprochen. Julian Rossmann, jüngster Gemeinderat von Vahrn und Mitglied eines Jugendbeirats, betont, dass junge Menschen Perspektiven und Freiräume bräuchten, um sich entfalten zu können. Wenn diese fehlen, sinke die Attraktivität des Landes gerade für die jüngere Generation.

Die Young Greens appellieren daher an die Südtiroler Landesregierung, klar Position gegen das Anti-Rave-Gesetz zu beziehen und die eigenen Handlungsspielräume in der Jugendpolitik zu nutzen. Ziel müsse es sein, Sicherheit, Prävention und kulturelle Freiheit besser in Einklang zu bringen.

Zum Jahreswechsel verbindet die Jugendorganisation ihre Kritik mit einem Ausblick: Für 2026 wünscht sie sich ein Südtirol, das jungen Menschen ganzjährig Raum für Kultur, Begegnung und eigenständige Initiativen bietet – jenseits von Verboten und strafrechtlicher Repression.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Kommentare
48
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Kommentare
41
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Kommentare
36
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Mit Heli auf die Skipiste: Fluglizenz jetzt weg
Kommentare
35
Mit Heli auf die Skipiste: Fluglizenz jetzt weg
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Kommentare
31
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 