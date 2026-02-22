Zerreißprobe innerhalb Dal Medicos Liste in Meran 

Von: mk

Meran – Merans Ex-Bürgermeister Dario Dal Medico hat offenbar Schwierigkeiten mit bröckelndem Zusammenhalt innerhalb seiner eigenen Liste. Konkret geht es um die Gemeinderätin Lucia Giampieretti, die zuletzt mehrmals aus der Reihe tanzte und mit der regierenden Mehrheit rund um Bürgermeisterin Katharina Zeller stimmte.

Dal Medico zeigt sich irritiert über die mangelnde Disziplin seiner Mitstreiterin, wie die Zeitung Alto Adige berichtet. „Wir haben uns bewusst für die Opposition entschieden“, erklärte der Ex-Bürgermeister laut Bericht. „Wenn sie die Mehrheit unterstützen will, kann sie das tun – aber bitte in eigenem Namen. Es wäre konsequent, wenn sie ihre eigene Fraktion gründen würde.“

Zu einer Aussprache ist es bislang nicht gekommen. Die Apothekerin, die in der Vergangenheit dem PD angehörte, glänze bei den jüngsten Sitzungen durch Abwesenheit.

Giampieretti ist unterdessen immer noch Teil von Dal Medicos Liste – und sie kontert: Was sie stört, ist offenbar Dal Medicos Wechsel zur Forza Italia. Zu den verpassten Sitzungen meinte sie nur, sie interessiere sich wenig für Treffen, die Dal Medico kurzfristig als Forza-Italia-Koordinator einberufe. Ihr gehe es um das Wohl der Stadt, nicht um Parteipolitik.

Ihr Vorwurf lautet, Dal Medico habe mit seinem Parteieintritt den Geist der Bürgerliste verraten, der die Vertreter der Bewegung bislang vereint habe. Nicht sie wolle die Liste verlassen, sondern Dal Medico müsse erklären, ob er dem Projekt einer Bürgerliste noch immer treu sei.

Der Ex-Bürgermeister verteidigt unterdessen seinen Kurs. „In Meran habe ich das Projekt einer Bürgerliste ins Leben gerufen, an das ich selbstverständlich immer noch glaube und das auch in Zukunft noch bestehen wird.“ Die nationale Anbindung an Forza Italia sei kein Widerspruch zur lokalen Bürgerliste, sondern ein strategischer Vorteil.

Um beim Land oder in Rom Gehör zu finden, brauche es das Gewicht einer nationalen Partei, argumentiert Dal Medico. „Und wenn ich einen Rahmen für unsere Bürgerliste wählen muss, dann nehme ich lieber Forza Italia als den PD“, meint der Ex-Bürgermeister.