Aktuelle Seite: Home > Politik > Zerreißprobe innerhalb Dal Medicos Liste in Meran 
Gemeinderätin tanzt aus der Reihe

Zerreißprobe innerhalb Dal Medicos Liste in Meran 

Sonntag, 22. Februar 2026 | 10:14 Uhr
Dal Medico 6369
gmmr - archiv
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Merans Ex-Bürgermeister Dario Dal Medico hat offenbar Schwierigkeiten mit bröckelndem Zusammenhalt innerhalb seiner eigenen Liste. Konkret geht es um die Gemeinderätin Lucia Giampieretti, die zuletzt mehrmals aus der Reihe tanzte und mit der regierenden Mehrheit rund um Bürgermeisterin Katharina Zeller stimmte.

Dal Medico zeigt sich irritiert über die mangelnde Disziplin seiner Mitstreiterin, wie die Zeitung Alto Adige berichtet. „Wir haben uns bewusst für die Opposition entschieden“, erklärte der Ex-Bürgermeister laut Bericht. „Wenn sie die Mehrheit unterstützen will, kann sie das tun – aber bitte in eigenem Namen. Es wäre konsequent, wenn sie ihre eigene Fraktion gründen würde.“

Zu einer Aussprache ist es bislang nicht gekommen. Die Apothekerin, die in der Vergangenheit dem PD angehörte, glänze bei den jüngsten Sitzungen durch Abwesenheit.

Giampieretti ist unterdessen immer noch Teil von Dal Medicos Liste – und sie kontert: Was sie stört, ist offenbar Dal Medicos Wechsel zur Forza Italia. Zu den verpassten Sitzungen meinte sie nur, sie interessiere sich wenig für Treffen, die Dal Medico kurzfristig als Forza-Italia-Koordinator einberufe. Ihr gehe es um das Wohl der Stadt, nicht um Parteipolitik.

Ihr Vorwurf lautet, Dal Medico habe mit seinem Parteieintritt den Geist der Bürgerliste verraten, der die Vertreter der Bewegung bislang vereint habe. Nicht sie wolle die Liste verlassen, sondern Dal Medico müsse erklären, ob er dem Projekt einer Bürgerliste noch immer treu sei.

Der Ex-Bürgermeister verteidigt unterdessen seinen Kurs. „In Meran habe ich das Projekt einer Bürgerliste ins Leben gerufen, an das ich selbstverständlich immer noch glaube und das auch in Zukunft noch bestehen wird.“ Die nationale Anbindung an Forza Italia sei kein Widerspruch zur lokalen Bürgerliste, sondern ein strategischer Vorteil.

Um beim Land oder in Rom Gehör zu finden, brauche es das Gewicht einer nationalen Partei, argumentiert Dal Medico. „Und wenn ich einen Rahmen für unsere Bürgerliste wählen muss, dann nehme ich lieber Forza Italia als den PD“, meint der Ex-Bürgermeister.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Kommentare
61
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Kommentare
58
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Kommentare
48
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Blutige Nächte in Norditalien: Die Bären sind erwacht
Kommentare
39
Blutige Nächte in Norditalien: Die Bären sind erwacht
Macron weist Meloni nach Lyon-Mord scharf zurecht
Kommentare
32
Macron weist Meloni nach Lyon-Mord scharf zurecht
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 