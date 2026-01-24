Zum Gedenken an Georg Klotz: “Freiheit ist sein Vermächtnis”

Von: luk

Bozen – „Die Freiheit und das Himmelreich gewinnen keine Halben.“ Dieses Lebensmotto prägte den Freiheitskämpfer Georg Klotz, dessen Todestag sich am 24. Jänner 2026 zum 50. Mal jährt. Georg Klotz starb im 57. Lebensjahr. Die Süd-Tiroler Freiheit nimmt diesen Jahrtag zum Anlass, um eines großen Tiroler Patrioten zu gedenken.

“Georg Klotz – oder Jörg, wie er im Volksmund genannt wurde – blickte auf ein bewegtes Leben zurück. Ein Leben, in dem der Kampf gegen die Unterdrückung der Südtiroler Schicksalsgemeinschaft durch den Staat Italien und der Einsatz für die Freiheit des südlichen Landesteiles Tirols eine zentrale Rolle spielten. Jörg war ein zutiefst überzeugter Tiroler Patriot. Seinen Einsatz für die Heimat führte er unerschrocken, mit außergewöhnlicher Standhaftigkeit und großer Selbstlosigkeit. Kein Opfer schien ihm zu groß, denn er wollte keine ‘halben Sachen'”, so die Bewegung in einer Aussendung.

Und weiter: “Seine kompromisslose Haltung, sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn und sein Idealismus hätten ihn beinahe das Leben gekostet. Im Jahr 1964 sollte er im Auftrag des italienischen Geheimdienstes durch einen Schuss ermordet werden. Schwer verletzt stellte sich Jörg tot – genau dies rettete ihm das Leben. Mit einer Kugel in der Brust schleppte er sich über die Berge ins freie Nordtirol.”

Jörg habe das große Glück gehabt, dass seine Ehefrau Rosa immer an seiner Seite stand und es ihr nie in den Sinn gekommen wäre zu resignieren. “Ihr starker Charakter brachte ihr jedoch auch schwere Nachteile. So musste sie über ein Jahr lang ins Gefängnis, weil es dem italienischen Staat nicht gelang, ihres Ehemannes habhaft zu werden. Zudem wurde ihr – sie war leidenschaftliche Lehrerin – ein Berufsverbot auferlegt. All diese Zersetzungsversuche durch den Staat Italien stärkten das Ehepaar Klotz und die gesamte Familie nur noch mehr.”

“Diese charakterliche Stärke und die tiefe Liebe zur Tiroler Heimat eint die Familie Klotz bis heute. Für viele Tiroler Patrioten ist sie ein großes Vorbild – allen voran der Freiheitskämpfer Georg Klotz. Das Himmelreich hat er gewonnen. Die Freiheit Südtirols zu erringen – das bleibt sein Vermächtnis an uns”, so die Süd-Tiroler Freiheit.