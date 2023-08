Bozen – Zu einer Standortbestimmung haben sich die Spitze der Handelskammer und Landeshauptmann Kompatscher getroffen. Die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen soll verstärkt werden.

Die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen und das Land Südtirol wollen ihre kontinuierliche Zusammenarbeit weiter verstärken. Das gegenseitige Interesse daran bekräftigten am gestrigen Donnerstag Landeshauptmann Arno Kompatscher und Handelskammerpräsident Michl Ebner bei einem Antrittsbesuch nach der im Mai erfolgten Neuwahl der Handelskammer-Spitze. “Wir sind Dienstleister für unsere Mitgliedsbetriebe, verstehen uns aber auch als Zuarbeiter für die Landesverwaltung”, erklärte Michl Ebner. “Wir haben jegliches Interesse an der Zusammenarbeit zwischen den Ämtern des Landes und der Handelskammer, aber auch an neuen Projekten”, Landeshauptmann Kompatscher.

Mit am Tisch saßen auch die neue Vizepräsidentin der Handelskammer, Johanna Santa Falser und der neue Vizepräsident Sandro Pellegrini. Erstmals sitzt mit Falser eine Frau auf dem Vizepräsidentenstuhl. Michl Ebner erklärte: “Frauenunternehmertum ist uns ein Anliegen. Wir sind die erste Handelskammer auf gesamtstaatlicher Ebene, welche einen Beirat für weibliches Unternehmertum eingesetzt hat: Darin sitzen die weiblichen Mitglieder des Kammerausschusses von Amts wegen, zudem entsenden alle Mitgliedsverbände ihre Delegierten.” Der italienische Vizepräsident Pellegrini sitzt bereits in der zweiten Amtsperiode im Kammerausschuss und erfüllt jetzt auch die Funktion des Vizepräsidenten. Er vertritt die Kammer auch im Führungsgremium der Messe Bozen.

Beim Treffen besprach die Handelskammerspitze mit Landeshauptmann Kompatscher einige Themen, darunter die laufenden Arbeiten für das Talentcenter für Jugendliche vor der Entscheidung für einen Ausbildungsweg, die World Skills, die Audits Familie-Beruf oder das Preisverzeichnis, in dem 26.000 Positionen stets auf den aktuellsten Stand gebracht werden. Diese erfolgreichen Projekte sollen fortgeführt werden und neue hinzukommen.