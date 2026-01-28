Aktuelle Seite: Home > Politik > Zwei Tote bei russischen Angriffen in Region Kiew
Erneut russische Attacke auf Region Kiew

Zwei Tote bei russischen Angriffen in Region Kiew

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 05:03 Uhr
Erneut russische Attacke auf Region Kiew
APA/APA/AFP/SERGEI GAPON


Von: APA/AFP

Bei russischen Angriffen in der Region Kiew sind nach ukrainischen Angaben zwei Menschen getötet worden. Ein Mann und eine Frau seien bei den Angriffen auf das Dorf Bilohorodka südöstlich der ukrainischen Hauptstadt getötet worden, postete der Leiter der Militärverwaltung der Region, Mykola Kalaschnyk, Mittwochfrüh auf Telegram. Vier weitere Menschen seien medizinisch versorgt worden. Am Dienstag hatten russische Angriffe auf die Ukraine mindestens zwölf Menschen getötet.

Die Attacken würden die derzeit laufende Diplomatie “untergraben”, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Onlinedienst Telegram. Die am Wochenende gestarteten trilateralen Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA sollen nach Angaben Washingtons und Kiews am Sonntag in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate fortgesetzt werden. Selenskyj hatte die Gespräche am vergangenen Wochenende als “konstruktiv” bezeichnet, forderte mit Blick auf die nächste Runde jedoch “echte Ergebnisse”.

