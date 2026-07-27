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Die Waffen ruhen auch in der Nacht nicht

Zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf Rostow

Montag, 27. Juli 2026 | 07:32 Uhr
Die Waffen ruhen auch in der Nacht nicht
APA/AFP/SERGEI SUPINSKY
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Von: APA/Reuters

Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die südrussische Stadt Rostow am Don wurden nach Angaben des Gouverneurs zwei Menschen getötet. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, zwei davon befänden sich in einem kritischen Zustand, teilte Juri Sljussar auf Telegram mit. Herabfallende Drohnentrümmer hätten an mehreren Orten Brände verursacht, darunter in Lagerhäusern. Bei einem Drohnenangriff auf die russische Stadt Belgorod wurden nach Behördenangaben zwölf Menschen verletzt.

Darunter befanden sich auch zwei Kinder. Dies teilten die regionalen Behörden auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Mehrere Wohnungen in einem Wohnhaus und über 15 Autos seien in Brand geraten.

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