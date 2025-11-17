Aktuelle Seite: Home > Politik > Zweisprachigkeitsprüfung: Infonachmittag in Sterzing großer Erfolg
Zweisprachigkeitsprüfung: Infonachmittag in Sterzing großer Erfolg

Montag, 17. November 2025 | 16:10 Uhr
Um die Zweisprachigkeitsprüfung und die verschiedenen Vorbereitungsmöglichkeiten bei Bürgerinnen und Bürgern in allen Landesteilen bekannt zu machen, wurde in Sterzing ein Informationsnachmittag organisiert.
LPA/Fabio Brucculeri
Sterzing – Vergangenen Dienstag fand im Vigil-Raber-Saal in Sterzing eine Informationsveranstaltung zur Zweisprachigkeitsprüfung statt. Zwischen 17.00 und 19.00 Uhr erhielten Interessierte einen Überblick über den Aufbau der Prüfung sowie über verschiedene Möglichkeiten zur Vorbereitung. Die Veranstaltung wurde von der Dienststelle für die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen, der Stadtbibliothek Sterzing und dem Multisprachzentrum Bozen der Landesabteilung Italienische Kultur organisiert.

Mitarbeitende der Dienststelle erklärten die Anmeldeverfahren und den Ablauf der Prüfungen und gaben Hinweise zu Bewertungskriterien sowie zu geeigneten Vorbereitungsschritten.

“Unser Einsatz zielt darauf ab, die Zweisprachigkeitsprüfung und die verschiedenen Vorbereitungsmöglichkeiten nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern bei Bürgerinnen und Bürgern in allen Landesteilen bekannt zu machen”, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher über die Veranstaltung.

Im zweiten Teil der Veranstaltung stellte das Team des Multisprachzentrums Bozen seine Dienstleistungen und die verfügbaren Materialien vor, um die Kandidaten beim Erlernen der beiden Landessprachen und bei der Vorbereitung auf die Prüfung zu unterstützen. “Jeder Schritt in Richtung Zweisprachigkeit trägt zur Entwicklung einer Gesellschaft bei. Unsere Bemühungen konzentrieren sich darauf, diese Ressourcen für alle zugänglich zu machen, damit die Zweisprachigkeit Türen zu neuen beruflichen und persönlichen Chancen öffnet”, erklärt der Landesrat für Italienische Bildung und Kultur Marco Galateo.

Auch bei den Career Days am Donnerstag im Landhaus 1 in Bozen wird das Thema Zweisprachigkeit eine Rolle spielen. Interessierte können sich dort zusätzlich über Anforderungen und Unterstützungsmöglichkeiten informieren.

Bezirk: Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Wipptal

