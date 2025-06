Ab Samstag in Obereggen:

Die Erlebnisstation Eye to the Dolomites ist ein überdimensionaler, begehbarer Augapfel zum Thema Welterbe Dolomiten, Design Harry Thaler - Foto: © Günther Pichler

Von: First Avenue

Der Panorama-Sessellift Obereggen-Oberholz öffnet am 7. Juni und bietet täglich von 8:30 bis 18:00 Uhr einen bequemen Aufstieg in das Herz des Latemar Dolomites, Teil des UNESCO-Welterbes. Ab dem 14. Juni fährt auch die Kabinenbahn Obereggen-Ochsenweide und ermöglicht den Zugang zu weiteren Erlebnissen. Die Region rund um Obereggen, Pampeago und Predazzo bietet zahlreiche Sommeraktivitäten: von Familien-Themenwegen bis zu anspruchsvollen Wanderungen, sportlichen Biketouren und den ersten Achtsamkeitspfad in den Alpen. Der Latemar ist von Bozen aus in nur 20 Minuten erreichbar.

Ein besonderes Highlight ist die alpine Bergtour zur Latemarhütte. Die Tour startet mit dem Panorama-Sessellift zur Berghütte Oberholz und führt weiter über Weg Nr. 18 zur Gamsstallscharte, von wo aus beeindruckende Ausblicke auf das Fleimstal und die Südhänge des Latemars zu genießen sind. Die Strecke führt weiter zum „Torre di Pisa“, einem markanten Felsen, und endet schließlich bei der Latemar-Hütte auf 2.700 Metern. Diese 4-5 Stunden lange Tour ist ideal für geübte Wanderer und bietet ein einzigartiges Erlebnis.

Am 14. Juni findet das zweite Baumfest statt. Um 10:00 Uhr treffen sich die Teilnehmenden an der Talstation Obereggen. Mit der Kabinenbahn geht es zum Golfrion, einem Gebiet, das vom Sturmtief Vaia stark betroffen war. Gemeinsam mit den Förstern der Forststation Deutschnofen werden hier Bäume gepflanzt. Die Teilnahme ist kostenlos, ebenso die Hin- und Rückfahrt mit der Kabinenbahn, jedoch nur für angemeldete Teilnehmende (Tel. 0471 618200 oder obereggen@latemar.it).

Die Berghütte Oberholz auf 2.096 Metern Höhe ist ein architektonisches und kulinarisches Highlight. Die Hütte verbindet moderne Architektur mit nachhaltiger Bauweise und serviert regionale Küche. Jeden Donnerstag und Samstag wird ein besonderes Frühstück angeboten (Anmeldung erforderlich). Weitere Infos unter oberholz.com.

Video: Erleben Sie die Region Latemar.