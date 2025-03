Von: First Avenue

Erleben Sie die Schönheit Kroatiens auf der Insel Brač, einem der versteckten Juwelen der Adria! Mit SkyAlps erreichen Sie diese paradiesische Destination ab Juni jeden Samstag in weniger als zwei Stunden. An Bord genießen Sie exzellenten Service, während Kinder zu 50 % Rabatt mitfliegen – der perfekte Start in einen unvergesslichen Urlaub.

Brač ist bekannt für seinen berühmten Strand Zlatni Rat, das „Goldene Horn“, der mit seinem glitzernden Wasser und seiner einzigartigen Form verzaubert. Egal, ob Sie sich sonnen, schwimmen oder die perfekte Welle für Wassersport suchen – Zlatni Rat bietet alles, was das Herz begehrt.

Malerische Städtchen mit atemberaubenden Blicken

Doch Brač hat noch mehr zu bieten: Erkunden Sie die charmante Stadt Bol mit ihren gepflasterten Gassen und gemütlichen Restaurants oder besuchen Sie Vidova Gora, den höchsten Punkt der kroatischen Inseln. Von hier aus haben Sie einen atemberaubenden Blick über die Adria bis nach Hvar und Split.

Aktivurlauber kommen ebenfalls auf ihre Kosten

Die Insel bietet unzählige Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren und Klettern. Besonders beliebt sind Kajaktouren entlang der malerischen Küste oder ein Ausflug in die geheimnisvolle Drachenhöhle von Murvica.

In 68 Minuten am Ziel mit den Direktflügen ab 154€

Dank der schnellen und komfortablen Anreise mit SkyAlps jeden Samstag ab Juni wird Ihr Urlaub auf Brač zum Rundum-Erlebnis. Buchen Sie jetzt Ihre Tickets auf skyalps.com und tauchen Sie ein in die Schönheit der kroatischen Adria – Brac erwartet Sie! Auch hier gilt: Kindern zahlen nur die Hälfte des Preises und der hochwertige Bordservice ist inklusive.

Flug, Hotel und Transfer – aus einer Hand

Attraktive Angebote für Hotel, Flug und Transfer finden sie bei SkyAlps Travel. Ganz unkompliziert, alles aus einer Hand mit günstigen Preisen für Frühbucher.