Dein Event auf kultur.bz.it

Du hast die Möglichkeit, dein Event kostenlos auf der Plattform einzustellen und damit mehr als 186.000 Nutzer*, 6.000 Newsletter-Abonnenten und über 10.000 Follower auf Facebook zu erreichen. - Foto: © First Avenue

Du hast ein Event geplant? Oder du möchtest immer wissen, was die lokale Eventszene gerade zu bieten hat? Dann bist du bei kultur.bz.it an der richtigen Adresse. Mache deine Veranstaltung kostenlos auf einer der meistbesuchten Plattformen Südtirols sichtbar und sei immer auf dem aktuellen Stand, um kein Event zu verpassen.

Südtirols größtes Eventportal

Kultur.bz.it hilft Organisatoren bei der Kommunikation und Bekanntmachung ihrer Events. Veranstalter haben die Möglichkeit, ihr Event kostenlos auf der Plattform einzustellen und damit mehr als 186.000 Nutzer*, 6.000 Newsletter-Abonnenten und über 10.000 Follower auf Facebook zu erreichen.

Wer ist die Zielgruppe?

Kultur.bz.it ist mittlerweile nicht nur innerhalb Südtirols bekannt, sondern weckt auch über die Landesgrenzen hinweg Interesse. Du erreichst also auch Nutzer aus Norditalien, Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die Zielgruppe schließt auch eine breite Spanne der Altersgruppe mit ein.

Welche Art von Events können eingestellt werden?

Die Kategorien der Events sind vielfältig und es sind keine Grenzen gesetzt. Von Konzerten, Gastronomie- und Clubevents, Dorffesten, Ausstellungen, bis hin zu Theater- und Filmveranstaltungen ist alles zu finden.

Was muss bei der Eventerstellung beachtet werden?

Um ein Event zu veröffentlichen, musst du dein Event über den First Avenue Channel Manager eintragen. Falls du noch kein Konto hast, kannst du dich dort kostenlos registrieren. Folge anschließend den Anweisungen der Website.

Versuche, möglichst viele hilfreiche und interessante Informationen über dein Event zu geben, um es so erfolgreich wie möglich zu machen.

Du möchtest, dass auch dein Event ein Highlight wird?

Stelle jetzt dein Event kostenlos auf kultur.bz.it ein. Wenn du zusätzliche Reichweite brauchst und deine Veranstaltung beispielsweise im Newsletter als Top-Event hervorheben möchtest, dann wende dich an das Team von First Avenue.