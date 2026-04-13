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Frühling und Gefühle vereint

Lana blüht

Montag, 13. April 2026 | 00:01 Uhr
Titelbild
Lana verbindet. Frühling und Gefühle. Lana blüht - Foto: © Tourismusverein Lana
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Von: First Avenue

Vom 1. bis zum 30. April 2026 lädt die Region Lana erneut dazu ein, das Erwachen der Natur im Frühling zu feiern. Die eventreiche Veranstaltungsreihe „Lana blüht“ gibt Blüten und Wildkräutern die Möglichkeit, sich auf vielfältige Weise dem Publikum zu präsentieren: Frühlings- Highlights, kreative Workshops, kulinarische Entdeckungen, Wildkräuterwanderungen und vieles mehr erwarten die Besucher. Den Auftakt des Events markiert das „Apfelblüten Golfturnier“ am Samstag, 11. April, mit Abschlag und frühlingshaftem Menü direkt auf dem Green.

Die bäuerliche Genussmeile – 18.04.2026

Auch in diesem Jahr widmet „Lana blüht“ im April einen besonderen Tag der „Bäuerlichen Genussmeile“, die alle Fans regionaler Produkte begeistert. Am Samstag, den 18. April 2026, verwandelt der Markttag der einheimischen Bauern das Zentrum von Lana am Gries in ein lebendiges Genussareal. Zwischen 9.00 und 17.00 Uhr präsentieren über 50 Aussteller sowie mehrere Gastronomiestände ihre hofeigenen Spezialitäten und frühlingshaften Gerichte, begleitet von ausgewählten Südtiroler Weinen. Die Besucher können sowohl neue als auch altbewährte Köstlichkeiten kennenlernen, probieren, kaufen und genießen. Die Qualitätsmarke „Roter Hahn“ steht dabei für höchste Frische und geprüfte Qualität. Im Hintergrund unterstützt die Südtiroler Genossenschaft „Bioland“ und setzt sich für eine nachhaltige Landwirtschaft und eine lebenswerte Zukunft ein.

Foto: © Emi Massmer

Blütenhöfefest – 26.04.2026

Ein Geheimtipp ersten Ranges ist das „Das Blütenhöfefest“ am Sonntag, 26. April 2026, an dem sich 11 traditionsreiche Höfe in Lana, Völlan und Tscherms beteiligen. Die Besucher lernen auf genussvolle Weise historische Bauernhöfe und kunstreiche Ansitze kennen und genießen vor Ort die typischen Hofprodukte. Gehtüchtige Besucher folgen gut beschilderten Wanderstrecken und wandern von Hof zu Hof, während gemütlich Eingestellte mit den kostenlosen Shuttlebussen, von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr zu den Höfen gelangen.

Einen Übersichtsplan mit genauem Programm erhalten Sie im Tourismusbüro oder online auf lanablueht.it/hoefefest

Foto: © Emi Massmer

Teilnehmende Höfe

-Reichneggerhof Lana
-Föhrnerhof Lana
-Callhof Lana
-Südtiroler Obstbaumuseum Lana
-Pfefferlechner Lana
-Stettnerhof Völlan
-Bauernmuseum Völlan
-Bauer am Stein Völlan
-Kränzelhof Tscherms
-Biedermannhof Tscherms
-Haidenhof Tscherms

Foto: © Emi Massmer
Foto: © Emi Massmer

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