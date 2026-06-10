1. FC Kaiserslautern kehrt nach Sterzing-Ratschings zurück

Von: mk

Sterzing/Ratschings – Die Ferienregion Sterzing-Ratschings darf sich auch im Sommer 2026 auf prominenten Besuch freuen: Der 1. FC Kaiserslautern wird vom 19. bis 26. Juli erneut sein Sommertrainingslager im Norden Südtirols absolvieren. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kehrt der Traditionsverein aus der Pfalz für die Saisonvorbereitung wieder nach Sterzing zurück.

Der Aufenthalt des Bundesliga Zweitligisten wird gemeinsam von der Tourismusgenossenschaft Sterzing Pfitsch Freienfeld und der Tourismusgenossenschaft Ratschings finanziert. Ziel der nun für zwei weitere Jahre verlängerten Kooperation ist es, die Ferienregion als attraktive Sommerdestination im deutschsprachigen Markt zu positionieren und gleichzeitig zusätzliche Wertschöpfung für die Region zu schaffen.

Mit seiner mehr als 125-jährigen Vereinsgeschichte, vier deutschen Meisterschaften, zwei DFB-Pokalsiege und einer großen Fangemeinde zählt der 1. FC Kaiserslautern zu den bekanntesten Fußballvereinen Deutschlands. Entsprechend groß ist die mediale Aufmerksamkeit rund um das Trainingslager, das auch heuer zahlreiche Fans in die Region locken wird.

„Die Zusammenarbeit mit dem 1. FC Kaiserslautern ist für uns eine wertvolle Investition in die touristische Sichtbarkeit unserer Ferienregion. Der Verein genießt im deutschen Markt eine enorme Strahlkraft und erreicht touristisch interessante Zielgruppen. Gleichzeitig freuen wir uns, den FCK erneut bei uns zu begrüßen und Mannschaft, Trainerstab und Fans die Vielfalt unserer Urlaubsregion näherzubringen“, betont Markus Reifer, Geschäftsführer der Tourismusgenossenschaft Sterzing Pfitsch Freienfeld.

Während der Trainingswoche werden die Profis ihre Einheiten in der Sportzone Sterzing absolvieren. Fans erhalten dabei die Möglichkeit, ihre Mannschaft hautnah zu erleben, Autogramme zu sammeln und die Vorbereitung auf die neue Saison aus nächster Nähe mitzuverfolgen. Untergebracht ist die Mannschaft im Hotel Engelspark in Sterzing.

Ein besonderes Augenmerk liegt heuer auf der Nachwuchsarbeit. Parallel zum Trainingslager macht nämlich die FCK-Fußballschule Station in Südtirol. Kinder und Jugendliche erhalten dabei vom 20. bis zum 24. Juli die Möglichkeit, unter Anleitung qualifizierter Trainer nach den Ausbildungsrichtlinien des 1. FC Kaiserslautern zu trainieren.

Die Fußballschule in Mareit bietet jungen Fußballbegeisterten die seltene Gelegenheit, professionelle Trainingsmethoden kennenzulernen und Teil der Welt eines Traditionsvereins zu werden. Unter dem Motto „Trainieren wie die Profis“ stehen Technik, Spielverständnis, Teamgeist und vor allem die Freude am Fußball dabei im Mittelpunkt. Infos und Anmeldungen unter https://fussballschule.fck.de

Weitere Informationen zum Trainingslager werden rechtzeitig vor Beginn bekanntgegeben: www.sterzing.com/fck