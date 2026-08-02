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Neues Siegergesicht auf der Tour mit 16: Kristina Liutowa

16-jährige Russin Liutowa gewinnt bei WTA-Debüt

Sonntag, 02. August 2026 | 22:22 Uhr
Neues Siegergesicht auf der Tour mit 16: Kristina Liutowa
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN FORD
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Von: importer

Die erst 16-jährige Russin Kristina Liutowa gewann beim Hartplatz-Turnier in Memphis gleich das erste WTA-Turnier, bei dem sie im Hauptfeld stand. Die Qualifikantin und Nummer 229 der Welt setzte sich im Finale gegen die Tschechin Darja Vidmanova (WTA-114.) 1:6,6:1,6:3 durch. Liutowa ist die jüngste Siegerin eines WTA-Turniers seit Coco Gauff 2019 in Linz. In der Weltrangliste wird sie mehr als hundert Positionen nach oben klettern.

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