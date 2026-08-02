Mure verschüttet Dolomiten-Pass im Trentino

Von: Lukas Unterkofler

San Pellegrino – Ein Murenabgang hat am Sonntag den Verkehr auf dem San-Pellegrino-Pass lahmgelegt. Nach ersten Informationen gingen Schlamm und Geröll auf die Passstraße nieder und blockierten die Verbindung zwischen Moena im Fleimstal und Falcade in der Provinz Belluno.

Die Mure erfasste einen Straßenabschnitt und machte eine Weiterfahrt vorerst unmöglich.

Alarmierte Einsatzkräfte sind vor Ort, um die Lage zu beurteilen und die Straße von den Geröllmassen zu räumen.

In den vergangenen Stunden waren in der Region erneut heftige Gewitter mit Starkregen niedergegangen. Dadurch kam es in mehreren Gebieten zu Murenabgängen und kleineren Erdrutschen.