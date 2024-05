18-jähriger Schwärzler erstmals in einem Challenger-Finale

Von: apa

Joel Schwärzler hat einen neuen Meilenstein in seiner Tennis-Karriere gesetzt. Der 18-Jährige zog am Freitag erstmals ins Finale eines Challenger-Turniers ein. Das große ÖTV-Talent bezwang den um ein Jahr älteren Koreaner Gerard Campana Lee in der Vorschlussrunde in Skopje nach einem mehr als dreistündigen Kampf mit 6:7(4),6:3,6:2. Als letzte Hürde wartet nun am Samstag (2. Spiel nach 11.00 Uhr) im Endspiel der 28-jährige Pole Kamil Majchrzak.

Majchrzak ist die Nummer 351 der Welt, Schwärzler liegt noch auf Position 664. Der Linkshänder wird allerdings im Ranking kommende Woche fix erstmals den Sprung unter die Top 500 schaffen. Der Vorarlberger benötigte nur fünf Challenger-Turniere um erstmals auf der zweithöchsten Turnierebene um einen Titel spielen zu können. Highlights zuvor waren die Viertelfinal-Teilnahmen in Tallahassee und zuletzt vor eigenem Publikum in Mauthausen gewesen.