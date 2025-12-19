Aktuelle Seite: Home > Sport > 2026 keine Tour für Felix Gall – Giro und Vuelta stattdessen
Keine Tour für Gall im kommenden Jahr

2026 keine Tour für Felix Gall – Giro und Vuelta stattdessen

Freitag, 19. Dezember 2025 | 12:03 Uhr
Keine Tour für Gall im kommenden Jahr
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Schriftgröße

Von: apa

Der im Juli bei der Tour de France fünftplatzierte Felix Gall wird 2026 beim wichtigsten Radrennen nicht an den Start gehen. Der Tour-Etappensieger von 2023 ist in seinem Decathlon-Rennstall stattdessen für den Giro d’Italia und die Vuelta a Espana vorgesehen, wie der Osttiroler laut Medienberichten bestätigte. Bei der Tour setzt sein durch neue Sponsoren finanziell aufgerüstetes Team voraussichtlich auf Jungstar Paul Seixas und den neu geholten Sprinter Olav Kooij.

Gall gab an, dass er nach drei Tour-Teilnahmen kommende Saison andere Ziele verfolge und beim Giro bzw. insbesondere bei der Vuelta aufs das Podium kommen möchte. 2027 wolle er aber zur Frankreich-Rundfahrt zurückkehren, so Gall. Heuer hatte der Bergspezialist nach der Tour im Spätsommer auch noch die spanische Grand Tour bestritten und war Achter geworden. Die im Mai stattfindende Italien-Rundfahrt ist er vor seinem internationalen Durchbruch 2022 bereits einmal gefahren. Diesmal soll Gall beim Giro unter anderem von Gregor Mühlberger unterstützt werden. Der Routinier ist neu im Kader des französischen Teams, das fortan unter dem Namen “Decathlon CMA CGM” antritt.

Der deutsch-österreichische Red-Bull-Bora-Rennstall wird bei der Tour 2026 mit der Doppelspitze Florian Lipowitz und Neuzugang Remco Evenepoel antreten. Jai Hindley und Giulio Pellizzari sind die Kapitäne beim Giro, Altstar Primoz Roglic wird sich die Vuelta vornehmen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Freispruch trotz 2,15 Promille
Kommentare
48
Freispruch trotz 2,15 Promille
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
Kommentare
44
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
Kommentare
40
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Kommentare
40
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
EU-Gipfel einig über 90 Milliarden Euro für Ukraine
Kommentare
28
EU-Gipfel einig über 90 Milliarden Euro für Ukraine
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 