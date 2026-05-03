21. Meistertitel für Inter Mailand

Von: apa

Inter Mailand hat sich am Sonntag zum 21. Mal den Titel in der italienischen Fußball-Liga Serie A gesichert. Die Nerazzurri durften durch ein 2:0 (1:0) gegen Parma bereits in der 35. Runde im eigenen Stadion den Scudetto feiern. Die Tore besorgten Marcus Thuram und Henrikh Mkhitaryan. Die Mannschaft von Trainer Cristian Chivu entthronte Napoli, das am Samstag mit einem 0:0 gegen Como seine ohnehin nur noch theoretische Titelchance verspielt hatte.

Mittelstürmer Thuram verwertete in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein ideales Zuspiel im Strafraum platziert zum viel umjubelten 1:0. Der Franzose traf auch im fünften Spiel in Folge. Der zuletzt mit einer Wadenblessur angeschlagene Kapitän und Serie-A-Toptorschütze Lautaro Martinez wurde Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt. Wenig später legte der Argentinier den zweiten Treffer von Mkhitaryan (80.) auf. Nach Schlusspfiff führte Martinez die ausgelassenen Feierlichkeiten am Rasen des Meazza-Stadions an.