2:2-Unentschieden zu Hause gegen Cittadella

Eppan/Rungg – Im Rahmen des 4. Spieltags der Hinrunde der nationalen Primavera 2-Meisterschaft holt die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol einen Punkt: die Weißroten spielen zu Hause gegen Cittadella 2:2-Unentschieden. Die Formation unter der Leitung von Mister Federico Valente geht von ihrer ersten Saisonniederlage – zu Hause gegen Venezia nach zwei souveränen Siegen zum Auftakt – kommend in ihre zweite Heimpartie in Serie im heimischen FCS-Center gegen die Granata.

Die Gastgeber starten gut in die Partie und gehen in Minute 14 durch einen von Buzi verwandelten Strafstoß in Führung: der Auslöser dafür war ein klares Foul an den späteren Torschützen. Buzi schnürt nach einer knappen halben Stunde dann den Doppelpack: eine Hereingabe per Kopf kontrolliert er gekonnt, er dreht sich und trifft zum 2:0 (29.). Die Granata Patavini verkürzen jedoch noch vor der Halbzeitpause durch einen Distanzschuss von Nwoke auf 2:1 und erzwingen in Person von Pellegrini (er verwertet per Kopf einen Eckstoß) einige Minuten nach Wiederanpfiff den Ausgleich zum 2:2-Endstand (51.).

FC SÜDTIROL – A.S. CITTADELLA 2:2 (2:1)

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde, Testa, Cangert, Gander, Moutassime, Hofer (64. Fugaro, 74. Messner), Uez (64. Margoni), Loncini (90 + 4. Costa), Padovani (90 + 4.Bahaj), Loncini.

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Cacciatore, Naffaa, Sula, Tahiri, Zeijnullahu

Trainer: Federico Valente

A.S. CITTADELLA: Veneran, Beghetto, Piras, Rigo (83. Tamiozzo), Nwoke, Pellegrini, Canton (64. Allegra), Djibril (90 + 1. Forti), Librizzi (83.Nuti), Orlando, Basso (64. Omoregie)

Auf der Ersatzbank: Betelli, Doro, Scarpa, Zampieri

Trainer: Maurizio Rossi

SCHIEDSRICHTER: Alberto Poli (Verona) | N. Moroni (Treviglio) & M. Taverna (Bergamo)

TORE: 1:0 & 2:0 Buzi (Foulelfmeter 14., 29.), 2:1 Nwoke (41.), 2:2 Pellegrini (51.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (FCS) Testa, Moutassime / –