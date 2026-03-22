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Rund 2.000 Biker im Unterland

44. Motorrad-Segnung in Neumarkt begeistert Teilnehmer

Sonntag, 22. März 2026 | 18:29 Uhr
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FMI BZ
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Von: mk

Neumarkt – Die 44. Auflage der Motorrad-Segnung in Neumarkt hat einmal mehr gezeigt, welchen Stellenwert die Veranstaltung in der Szene genießt. Am Sonntag wurde das Unterland erneut zum Treffpunkt für Motorradfans aus ganz Südtirol und darüber hinaus.

Trotz durchwachsener Wetterbedingungen ließen sich rund 2.000 Biker nicht davon abhalten, gemeinsam in die neue Saison zu starten. Für den Motoclub Neumarkt ist das ein starkes Signal. Präsident Dietmar Eisenstecken zeigte sich entsprechend zufrieden: „Es ist jedes Jahr aufs Neue beeindruckend, wie viele Motorradbegeisterte nach Neumarkt kommen. Dass wir auch heuer bei nicht idealem Wetter so viele Teilnehmer begrüßen durften, freut uns besonders.“

Auch FMI-Landespräsident Marco Bolzonello unterstrich die Bedeutung der Veranstaltung und sprach von einem Fixtermin im Kalender vieler Motorradfahrer. Gleichzeitig bedankte er sich beim organisierenden Verein für den reibungslosen Ablauf. Ähnliche Worte fand auch Neumarkts Vizebürgermeisterin Elena Paris, die vor allem den Gemeinschaftsgedanken hervorhob und allen Teilnehmern eine erfolgreiche und vor allem unfallfreie Saison 2026 wünschte. Unter den Ehrengästen befand sich zudem Landesrat Christian Bianchi, selbst Motorradliebhaber, sowie die Gemeindereferenten Klaus Obexer und Klaus Pichler.

Für Sicherheit und Organisation sorgten zahlreiche Institutionen, darunter das Rote Kreuz, die AIDO-Ortsgruppe Bozen sowie die Dorfpolizei Neumarkt. Emotionaler Höhepunkt war wie gewohnt die Segnung durch Dekan Christoph Schweigl. Großen Zuspruch erhielt auch der Stand des FMI-Landesverbands, der den ganzen Tag über gut besucht war. Abschließend richtete Motoclub-Präsident Eisenstecken seinen Dank an alle Helfer und Partner, die maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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