50-Jahr-Feier der besonderen Art

Brixen – Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz in der Sportzone Süd in Brixen wurden die Veranstaltungen zur 50-Jahr-Feier des Handballs in Brixen vorgestellt. Den Auftakt bildet das letzte Heimspiel der Herren dieser Saison am 29. Mai um 19.00 Uhr: SSV Brixen gegen Triest.

Seit 50 Jahren wird in Brixen Handball gespielt. Der Handballsport hat in Brixen allerdings nicht nur einen sportlichen, sondern auch einen gesellschaftlichen Stellenwert erlangt, sich zu einer Handballkultur entwickelt. Wie keine andere Mannschaftssportart hat der Handball den Namen Brixen national und international bekannt gemacht. Auch in sportlicher Hinsicht darf Brixen auf eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte zurückblicken: Siebenmal wurden die Brixner Damen Italienmeister, zweimal die Herren.

Viele Events rund um den Handballsport

Diese „Handball.Kultur.Brixen“ wird nun zum runden Jubiläum gefeiert. Hierfür wurden mehrere Veranstaltungen ins Leben gerufen und auch ein eigenes Logo kreiert: Im Juni findet eine Fotoausstellung statt, bei der 50 Fotos aus der Brixner Handballgeschichte in den Geschäftsräumen der Raiffeisenkasse, der Volksbank und der Sparkasse am Großen Graben in Brixen ausgehängt werden. Somit sind sie für alle frei zugänglich. In der Altstadt werden dann von Juni bis September Skulpturen zum Thema Handball, die im 3D-Druck-Verfahren der Progress Group gefertigt wurden, aufgestellt. Zeitzeugen, Geschichten und Anekdoten werden den Inhalt des Podcast darstellen, der vom Brixner Schauspieler und Kabarettisten Lukas Lobis moderiert wird.

Die Zeitschrift „Brixner“ widmet im August eine komplette Ausgabe dem Handball-Jubiläum – mit einer Auflage von 12.000 Stück wird damit der Großteil der Haushalte von Brixen und Umgebung erreicht. Ein Kinderbuch rund um „Andy“, dem Maskottchen der Handball-Weltmeisterschaften 1987, wurde von der Brixnerin Evi Hilpold verfasst und wird im August erscheinen. Ebenso im August sind die offiziellen Feierlichkeiten am Domplatz in Brixen geplant. Von Ende August bis Anfang September findet in der Altstadt die Initiative „Kunst & Performance Art“ statt, die vom Brixner Künstler Hartwig Thaler und von der Brixner Choreografin Sabrina Fraternali kuratiert wird. Mitte September steht der von der Gemeinde Brixen organisierte alljährliche „Sportsday“ auf dem Programm.

Über den ganzen Zeitraum der Jubiläumsfeier, also von Ende Mai bis Anfang September, wird es zudem eine Lotterie mit tollen Preisen geben. Auf sympathische Art und Weise wird mit diesen Events die Verbundenheit des Handballs mit der Stadt Brixen gelebt.