5:0-Sieg von Real bei Alabas Startelfsaisondebüt in Almaty

Von: apa

David Alaba hat sich bei seinem Saisondebüt in der Startelf von Real Madrid über einen Kantersieg freuen dürfen. Die “Königlichen” erfüllten mit dem ÖFB-Teamkapitän in der Innenverteidigung die Pflichtaufgabe Kairat Almaty im zweiten Spiel der Ligaphase der Fußball-Champions-League mit Bravour, siegten in Kasachstan mit 5:0 (1:0). Nach seinem Elfmeter-Doppelpack beim Auftakt-2:1 gegen Olympique Marseille traf Stürmerstar Kylian Mbappe diesmal dreimal (25./Elfmeter, 52., 74.).

Nachdem der Franzose schon gegen Marseille zweimal via Strafstoß getroffen hatte, behielt er auch diesmal vom Punkt die Nerven. Tormann Sherhan Kalmurza hatte Franco Mastantuono zuvor zu Fall gebracht. Nach dem Seitenwechsel zog Mbappe nach einem weiten Courtois-Abschlag auf das Almaty-Tor zu und ließ dessen Schlussmann neuerlich keine Abwehrchance. Seinen dritten Treffer leitete er selbst mit ein und schloss dann von der Strafraumgrenze ins Eck ab.

Mbappe hält bei 60 CL-Toren

Der 26-Jährige hält nach neun Saison-Pflichtspielen bereits bei 13 Toren. In der Champions League bringt es Mbappe gesamt auf 60 Treffer, womit er im ewigen Ranking Thomas Müller hinter sich ließ und zur alleinigen Nummer sechs aufstieg. Danach trafen auch noch Eduardo Camavinga (83.) und Brahim Diaz (93.). Die höhere Klasse eines Teams mit einem Marktwert von 1,4 Milliarden Euro gegenüber dem auf 12,73 Millionen taxierten Underdog wurde augenscheinlich. Einen Ehrentreffer hätten sich die vor allem in der Anfangsphase, aber auch in einer Phase nach der Pause torgefährlichen Gastgeber aber verdient gehabt.

Alaba profitierte von den Ausfällen der Verteidiger Eder Militao, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger und Trent Alexander-Arnold. Der 33-Jährige bildete mit Dean Huijsen die Innenverteidigung, die nicht im Mittelpunkt stand. Für den Wiener, der zuvor in dieser Saison nur zwei Kurzeinsätze in der Liga hatte, war es das erste Spiel von Beginn an seit dem 1:0-Sieg gegen Getafe in der Liga am 23. April. Erstmals seit dem Copa-del-Rey-Halbfinal-Rückspiel gegen Real Sociedad am 1. April spielte er über die gesamte Distanz. Das wird auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick angesichts der anstehenden Spiele in der WM-Quali freuen.

Während Real nach dem am Samstag mit 2:5 verlorenen Liga-Derby bei Atletico eine positive Reaktion zeigte, beendete Atalanta Bergamo den europäischen Erfolgslauf von Club Brügge. Nach einem 0:1-Rückstand drehten die Italiener die Partie mit einem späten Doppelschlag.