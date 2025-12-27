Aktuelle Seite: Home > Sport > Muršak-Gala und klare Verhältnisse
KAC bezwingt VSV mit 5:2

Muršak-Gala und klare Verhältnisse

Samstag, 27. Dezember 2025 | 16:50 Uhr
ICE-Leader Klagenfurt gab sich im Derby keine Blöße
APA/APA/THEMENBILD/ERWIN SCHERIAU
Von: apa

Klaegnfurt – Der KAC hat das 362. Kärntner Derby gegen den VSV klar für sich entschieden und seine Vormachtstellung in der win2day ICE Hockey League untermauert. Vor ausverkauftem Haus in Klagenfurt feierten die Rotjacken einen verdienten 5:2-Heimsieg und damit ihren siebten Derby-Erfolg in Serie sowie den vierten Sieg hintereinander.

Matchwinner war Jan Muršak, der nach über einem Monat Verletzungspause ein perfektes Comeback gab und den KAC mit zwei Treffern früh auf die Siegerstraße brachte. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Villacher durch Maximilian Rebernig stellte Maximilian Preiml noch im zweiten Drittel den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Im Schlussabschnitt sorgten Matt Fraser und David Maier endgültig für klare Verhältnisse, dazwischen traf Philipp Lindner noch einmal für den VSV.

Mit dem Sieg baute der KAC die Tabellenführung weiter aus, während der VSV seine fünfte Niederlage in Folge hinnehmen musste. Bereits am Sonntag geht es für beide Teams weiter: Villach empfängt den HCB Südtirol Alperia, Klagenfurt ist bei den Vienna Capitals zu Gast.

