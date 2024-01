6-Wehren Rennen: Labers bleibt Titelverteidiger

Meran – Für Spannung und gute Stimmung sorgte am vergangenen Samstag wieder das beliebte 6-Wehren-Rennen, bei dem die sechs Freiwilligen Feuerwehren von Meran gegeneinander auf Meran 2000 angetreten sind.

Bei strahlendem Sonnenschein und perfekt präparierten Pisten blieb die Freiwillige Feuerwehr auch in diesem Jahr unschlagbar, dicht gefolgt von den Feuerwehren Freiberg und Obermais.

Traditionsgemäß treten die Feuerwehren von Meran, Labers, Obermais, Freiberg, Untermais und Gratsch beim 6-Wehren-Rennen in den Disziplinen Rodeln und Riesentorlauf jeweils in Zweier-Teams gegeneinander an. Insgesamt nahmen über 160 Teilnehmer beim beliebten Wettrennen zu Jahresbeginn teil und traten in 81 Teams gegeneinander an – ein Mitglied pro Team musste dabei die Rodelpiste bewältigen, das andere einen Riesentorlauf mit den Skiern fahren.

Die Summe beider Abfahrten ergab das Endergebnis eines jeden Teams. Das höchste Treppchen sicherte sich in diesem Jahr die Feuerwehr Labers. Auf Platz zwei folgte die Feuerwehr Freiberg, dicht gefolgt von der Feuerwehr Obermais auf dem dritten Platz.

„Es waren auch in diesem Jahr ausgesprochen spannende Rennen. Wir freuen uns sehr über die gute Stimmung und die gelungene Veranstaltung. Unser aufrichtiger Dank gilt allen Wehrleuten, die einen wertvollen Beitrag für die Bevölkerung im Meraner Raum leisten“, resümiert der Präsident der Meran 2000 Bergbahnen AG, Andreas Zanier.

Platzierung:

1. FF Labers

2. FF Freiberg

3. FF Obermais

4. FF Untermais

5. FF Meran

6. FF Gratsch