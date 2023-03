850 Kilometer: Für die Weißroten kein Weg zu weit

Bozen/Benevento – Der von Pierpaolo Bisoli trainierte FCS ist im Stadion Ciro Vigorito von Benevento von einem einzigen Fan, Damian Gruber, unterstützt worden. Trotz der weiten Reise – Benevento ist von Bozen 850 Kilometer entfernt – ließ Damian es sich nicht nehmen, den Weißroten seine Unterstützung zu zeigen. Am Ende des Spiels genoss er sichtlich die Siegesfeier. Als Dank für seine Treue schenkten ihm die FCS-Spieler ein Trikot und eine Hose.

Der FC Südtirol ist die Überraschungsmannschaft der Serie B. Nach dem Start in die Meisterschaft mit drei Niederlagen in Folge legten die Weißroten dank der Ankunft von Pierpaolo Bisoli auf der Trainerbank einen anderen Gang ein. Es folgte eine Serie von Siegen und Unentschieden, die selbst die optimistischsten Fans des FCS nicht für möglich gehalten hätten.

Dank des 2:0-Auswärtserfolgs in Benevento konnten die Weißroten mit 44 Punkten auf den vierten Platz in der Tabelle klettern. Damit ist der FCS, der eigentlich „nur“ den Klassenerhalt anpeilt, nur mehr drei Punkte vom zweiten Platz, der den direkten Aufstieg in die Serie A bedeutet, entfernt.

Damian Gruber ist der vielleicht größte Fan des FC Südtirol. Sofern es ihm die Arbeit und persönliche Verpflichtungen erlauben, versucht der eingefleischte FCS-Fan immer bei jedem Spiel dabei zu sein. Um von der Tribüne aus seine Mannschaft des Herzens unterstützen zu können, scheut Damian Gruber auch nicht davor zurück, weite Strecken zurückzulegen. So war es auch am Mittwoch, dem 1. März als die Weißroten für ein Auswärtstreffen nach Benevento reisen mussten. Fast 850 Kilometer trennen Bozen von Benevento, doch Damian Gruber wollte es sich nicht nehmen lassen, seine Lieblingsmannschaft zu unterstützen.

Damian Gruber war der einzige Fan auf dem den Gästen vorbehaltenen Tribünenteil. Mit dem 2:0-Sieg der Weißroten konnte er aber in Benevento das achte gute FCS-Ergebnis in Folge feiern. „Da es niemanden gab, der sich zwei Tage freinehmen konnte, war ich ganz allein. Von Bozen aus bin ich mit dem Auto zuerst nach Bergamo gefahren. Dort nahm ich den Flug nach Neapel. Anschließend ging es mit einem Mietauto bis nach Benevento“, so Damian Gruber gegenüber dem Sportsender Sportitalia.

„Ich fahre fast zu jedem Auswärtsspiel. Weil es Ende August war und sie an einem Sonntagabend gespielt haben, habe ich in dieser Saison nur das Spiel in Reggio Calabria verpasst. Ich bin zwar Angestellter, aber dank meines tollen und verständnisvollen Chefs schaffe ich es immer, mir freizunehmen“, fügt der eingefleischte FCS-Fan hinzu.

Am Ende des Spiels genoss er sichtlich die Siegesfeier. Als großes Dankeschön für seine einsame, aber großartige Unterstützung wurde Damian reich belohnt. Um ihn zu begrüßen, gingen die Spieler nach dem Ende des Spiels unter den Gästesektor und Andrea Masiello und Giovanni Zaro überreichten ihm ein Trikot und eine Hose. Der weite Weg hat sich für Damian Gruber sehr gelohnt.