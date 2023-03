FCS-Rückrundenlauf hält in Benevento an

Bozen – Der FC Südtirol bleibt im neuen Kalenderjahr 2023 weiterhin ungeschlagen: nach vier Siegen zum Rückrundenauftakt und zuletzt drei Unentschieden siegen die Mannen von Mister Bisoli im Rahmen des 27. Spieltags der Serie B, der zweiten und letzten englischen Woche dieser Meisterschaft, beim Tabellensiebzehnten Benevento Calcio mit 2:0 (1:0). Die Weißroten zeigen gegen die Sanniti Giallorossi im Stadio „Ciro Vigorito“ eine kluge, konzentrierte wie auch konkrete Leistung und holen verdientermaßen die drei Punkte mit auf die Heimreise nach Bozen. Nach einer Chance auf beiden Seiten geht der FCS in Spielminute zwölf in Führung: nach einer Siega-Flanke aus dem rechten Halbfeld setzt sich Belardinelli gegen seinen Bewacher durch und überwindet Paleari per Kopf zum 1:0. Außer zwei Distanzschüsse von Ex-FCS-Akteur Karic (24., 45.) lassen die Weißroten in der Folge bis zur Pause nicht zu. Nach dem Seitenwechsel setzt sich der frisch eingewechselte Rover auf rechts außen durch, nimmt Tempo auf und legt einen maßgenauen Ball auf Cissè, der auf der Höhe des ersten Pfostens direkt ins kurze rechte Eck zum 2:0 trifft (59.). Die Gastgeber kommen anschließend durch den sehr aktiven Carfora (73.), La Gumina (78.) und Acampora (66., 88.) zu einigen zaghaften Chancen, auf der Gegenseite haben Rover (69.), Schiavone (84.) und Lunetta (87.) die Vorentscheidung auf dem Fuß – Tore sollten jedoch keine mehr fallen. Am kommenden Sonntag, den 5. März, trifft der FC Südtirol zuhause auf Perugia. Der Anstoß der Partie erfolgt um 15.00 Uhr.

MATCH PREVIEW: AUSGANGSLAGE, SPIELSYSTEME & AUFSTELLUNGEN

Der FC Südtirol ist in der laufenden Rückrunde noch ungeschlagen, nach den vier Siegen in Serie gegen Brescia (1:0), in Venedig (1:0), gegen Reggina (2:1) und in Pisa (1:0) zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte gab es für die Mannen von Mister Pierpaolo Bisoli zuletzt drei Remis gegen Como (1:1), bei Cosenza (0:0) und gegen Palermo (1:1). Die Weißroten liegen zurzeit mit 41 Punkten auf Tabellenplatz fünf und gastieren im Rahmen des 27. Spieltags, der zweiten und letzten englischen Woche dieser Saison, beim Tabellensiebzehnten Benevento Calcio (27 Zähler), welcher seit Anfang Februar von Roberto Stellone gecoacht wird und unter seiner Leitung bisher ein 0:1 bei Cagliari, ein 1:0 gegen Brescia sowie ein 0:0 bei Ascoli holte.

Die Streghe Giallorosse gehen die Partie in einem 4-3-2-1 an: vor Schlussmann Paleari bilden Letizia, Pastina, Tosca und Foulon die Vierer-Abwehrkette; Koutsoupias, Schiattarella und Karic agieren im Zentrum; Jureskin und Tello besetzen die Doppel-Zehn, hinter Stürmer Simy.

Mister Pierpaolo Bisoli hingegen setzt heute wieder auf ein 4-4-2 mit Poluzzi zwischen den Pfosten; Celli, Zaro, Masiello und De Col in der Abwehrreihe; Belardinelli, Tait, Pompetti und Siega im Mittelfeld sowie dem Sturmduo Cissè-Larrivey. Letzterer gibt sein Startelfdebüt.

LIVE MATCH: TORE, HIGHLIGHTS, NENNENSWERTES & LINK LIVE-TICKER

1. Der Ball rollt im Stadio „Ciro Vigorito“ – die Gastgeber haben angestoßen.

5. Den ersten Eckball der Partie bringt Pompetti von links ins Zentrum – Belardinelli setzt sich durch und kommt zum Kopfstoß, Schiattarella klärt einen Meter vor der Linie.

11. Letizia mit der Flanke aus dem linken Halbfeld, Simy kommt vor Poluzzi zum Ball, köpft jedoch unter Bedrängnis des FCS-Keepers dann doch deutlich drüber.

12. Im Gegenzug geht der FC Südtirol in Führung: Siega mit der Flanke aus dem rechten Halbfeld in die Gefahrenzone, wo Belardinelli höher steigt als sein Bewacher und Paleari per Kopf zum 1:0 für die Weißroten überwindet.

24. Karic zieht von der linken Grundlinie in den Rückraum und schießt – Poluzzi hält sicher.

34. Eine Flanke von Schiattarella von links kann Koutsoupias nur per Kopf streifen – vorbei.

45. Karic versucht es aus der Distanz – Poluzzi hält im Nachfassen. Dann ist Halbzeit.

46. Benevento bringt Carfora für Foulon, der FCS Rover und Fiordilino für Siega und Pompetti.

59. Rover setzt sich auf rechts durch, nimmt Tempo auf und legt einen maßgenauen Ball ins Zentrum zum mitgelaufenen Cissè, der am ersten Pfosten direkt zum 2:0 trifft.

66. Carfora kommt bis zur rechten Grundlinie und legt einen Ball in die Mitte, Tait klärt vor die Füße von Acampora: dessen Linksschuss fällt zu schwach aus, kein Problem für Poluzzi.

69. Fiordilino spielt Rover tief an, letzterer kommt bis zur Box und schießt – Paleari ist da.

73. Carfora lässt Tait aussteigen, sein Abschluss mit links ist jedoch kein Problem für Poluzzi.

78. Nach einer Schiattarella-Flanke im Anschluss an eine kurz ausgeführte Ecke kommt La Gumina in der Mitte zum Kopfstoß, den die Nummer 20 der Gastgeber knapp links vorbeilegt.

84. Lunetta flankt von links, Schiavone köpft am ersten Pfosten knapp am langen Eck vorbei.

87. Lunetta wird nach einem Befreiungsschlag auf links alleine auf die Reise geschickt, er schlägt an der Strafraumgrenze der Gastgeber einen Haken und schießt knapp drüber.

88. Acampora findet mit seiner Flanke von links Pastina, dessen Kopfstoß hält Poluzzi stark.

90 + 5. Schlusspfiff: der FC Südtirol siegt verdientermaßen mit 2:0 bei Benevento Calcio.

BENEVENTO – FC SÜDTIROL 0:2 (0:1)

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari; Letizia, Pastina, Tosca (80. Agnello), Foulon (46. Carfora); Koutsoupias (61. Acampora), Schiattarella, Karic; Jureskin, Tello; Simy (61. La Gumina)

Auf d. Ersatzbank: Manfredini, Lucarelli, Kubica, Viviani, Perlingieri, Veltri, Vokic, Capellini

Trainer: Roberto Stellone

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Celli, Zaro, Masiello, De Col; Belardinelli (73. Curto), Tait, Pompetti (46. Fiordilino), Siega (46. Rover); Cissè (82. Schiavone), Larrivey (73. Lunetta)

Auf der Ersatzbank: Minelli, Marano, Berra, Vinetot, Carretta, Mawuli Eklu, Giorgini

Trainer: Pierpaolo Bisoli

SCHIEDSRICHTER: Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno) | Assistenten: Gamal Mokhtar (Lecco) & Domenico Palermo (Bari) | Vierter Offizieller: Mario Leone (Avezzano)

VAR: Luca Banti (Livorno) | AVAR: Daniele Paterna (Teramo)

TORE: 0:1 Belardinelli (12.), 0:2 Cissè (59.)

ANMERKUNGEN: kühler, feuchter Abend; klarer Himmel; 9°C; Rasen in gutem Zustand.

Gelbe Karten: Siega (FCS | 18.), Schiattarella (B | 38.), Tosca (B | 55.), Acampora (B | 81.)

Eckenverhältnis: 8-3 (3-1) | Nachspielzeit: 0min + 5min