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Vorerst kein fünfter Paris-Triumph für Swiatek

Achtelfinal-Aus für Vierfach-Triumphatorin Swiatek in Paris

Sonntag, 31. Mai 2026 | 13:41 Uhr
Vorerst kein fünfter Paris-Triumph für Swiatek
APA/APA (AFP)/JULIEN DE ROSA
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Von: apa

Iga Swiatek, die Nummer drei der Tennis-Welt, ist bei den French Open bereits im Achtelfinale gescheitert. Am Sonntag zog die Polin gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 15) mit 5:7,1:6 den Kürzeren und muss den Traum vom fünften Paris-Triumph vorerst begraben. Kostjuk zog hingegen erstmals in ihrer Karriere ins Viertelfinale von Paris ein. “Ich stehe immer noch unter Schock”, sagte die 23-Jährige im Interview auf dem Platz.

Jubeln durfte am Sonntag auch eine Veteranin. Die 36-jährige Rumänin Sorana Cirstea setzte sich gegen Wang Xinyu aus China mit 6:3,7:6(4) durch und erreichte zum dritten Mal in ihrer Karriere ein Major-Viertelfinale.

Im Doppel sorgte Neil Oberleitner für eine rot-weiß-rote Erfolgsnachricht. Gemeinsam mit dem Tschechen Petr Nouza erreichte der 26-jährige Wiener dank eines 6:2,6:7(1),6:3 gegen Nouzas Landsmänner Adam Pavlasek/Patrik Rikl das Viertelfinale. Später am Sonntag kämpfen auch noch Alexander Erler/Lucas Miedler um den Einzug in die Top acht.

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