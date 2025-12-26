Aktuelle Seite: Home > Sport > Ägypten dank Salah-Elfer beim Afrika Cup vorzeitig weiter
Salah führte Ägypten ins Achtelfinale

Ägypten dank Salah-Elfer beim Afrika Cup vorzeitig weiter

Freitag, 26. Dezember 2025 | 18:51 Uhr
Salah führte Ägypten ins Achtelfinale
APA/APA/AFP/FRANCK FIFE
Schriftgröße

Von: APA/dpa/sda/Reuters

Angeführt von Superstar Mohamed Salah haben Ägyptens Fußballer vorzeitig das Achtelfinale des Afrika Cups in Marokko erreicht. Der 33-jährige Liverpool-Stürmer erzielte am Freitag in Agadir gegen Südafrika per Foulelfmeter in der 45. Minute das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg. Die Ägypter agierten die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl, stehen aber bereits nach zwei Spielen als Gruppensieger fest.

In einer turbulenten Schlussphase der ersten Hälfte entschied Schiedsrichter Pacifique Ndabihawenimana aus Burundi nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter für Ägypten. Lyle Foster hatte Salah im Strafraum mit der Hand im Gesicht getroffen. Salah ließ sich die Chance vom Punkt nicht entgehen. Kurz darauf sah der ägyptische Rechtsverteidiger Mohamed Hany die Gelb-Rote Karte.

Südafrika übte nach der Pause in Überzahl immer wieder Druck aus. Kurz vor Schluss wurde minutenlang über einen möglichen Hands-Elfmeter für den WM-Gastgeber von 2010 diskutiert. Ndabihawenimana schaute sich die strittige Szene noch einmal an und entschied sich dann dagegen. Ägypten brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Die Gruppenkonkurrenten Angola und Simbabwe hatten sich davor im ersten Spiel des Tages mit 1:1 getrennt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Kommentare
79
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Kommentare
43
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Kommentare
25
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Kommentare
25
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Selenskyj zu Volksabstimmung über Trump-Plan bereit
Kommentare
25
Selenskyj zu Volksabstimmung über Trump-Plan bereit
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 