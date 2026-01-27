Aktuelle Seite: Home > Sport > AHL: Asiago fix in den Playoffs
Rittner Buam gehen auf dem Hochplateau unter

AHL: Asiago fix in den Playoffs

Dienstag, 27. Januar 2026 | 22:31 Uhr
260127_AHL_Teaser
©Serena Fantini
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Die EK Zeller Eisbären feierten am Dienstagabend einen Sieg über HDD Jesenice und übernahmen dadurch – punktegleich mit den Red Bull Hockey Juniors – die Tabellenführung. Der HC Migross Asiago setzte sich zudem gegen die Rittner Buam SkyAlps durch und steht damit als vierter fixer Viertelfinalteilnehmer der Alps Hockey League Playoffs 2026 fest.

Eisbären an der Spitze

Die Zeller Eisbären feierten bei HDD Jesenice einen hart erkämpften 4:1-Auswärtssieg. Mit diesem Erfolg übernahm der EKZ die Tabellenführung der Alps Hockey League.

Die Partie begann mit leichten Vorteilen für die Hausherren, doch die Eisbären überstanden eine frühe Unterzahl unbeschadet und fanden rasch ins Spiel. In Überzahl brachte Nick Huard die Gäste in Führung, ehe der EKZ defensiv kompakt agierte und Jesenice kaum klare Torchancen erlaubte. Im zweiten Abschnitt erhöhte Huard nach einem langen Shift der ersten Linie sehenswert auf 2:0. Zwar gelang den Slowenen im Fünf-gegen-Fünf der Anschlusstreffer, die Zeller präsentierten sich jedoch weiterhin stabil und ließen auch in weiteren Unterzahlsituationen wenig zu.

Im Schlussdrittel war Kampfgeist Trumpf: Die Eisbären blockten zahlreiche Schüsse, verteidigten konsequent und hatten mit Alexander Schmidt einen starken Rückhalt im Tor. In der hektischen Schlussphase sorgten schließlich zwei Empty-Net-Tore durch Wilfan und Widhalm für die Entscheidung und den 4:1-Endstand.

Mit den drei Punkten zog Zell an die Spitze der Tabelle. Anmerkung: Die Zeller Eisbären sind punktegleich mit den Red Bull Hockey Juniors, werden jedoch aufgrund des besseren direkten Duells – das in den finalen Runden des Grunddurchgangs über die Reihung entscheidet und nicht mehr die Tordifferenz – vor den Salzburgern gereiht.

©Serena Fantini

Asiago löst Playoff-Ticket

Der HC Migross Asiago steht als vierter Viertelfinalteilnehmer der Alps Hockey League 2026 fest. Die Gelb-Roten setzten sich im direkten Duell mit einem weiteren Top-5-Anwärter, den Rittner Buam SkyAlps, mit 4:1 durch. Den besseren Start erwischten zunächst jedoch die Gäste aus Südtirol, die in der fünften Minute durch einen Powerplay-Treffer von Simon Kostner mit 1:0 in Führung gingen. Asiago glich aber noch im ersten Abschnitt durch Magnabosco Aguirre – ebenfalls in Überzahl – aus.

Ab dem zweiten Abschnitt übernahmen die Gastgeber endgültig die Kontrolle. Treffer von Garau und Casetti stellten den zwischenzeitlichen 3:1-Spielstand nach 40 Minuten her. Ritten versuchte im Schlussdrittel zwar noch einmal, zurück in die Partie zu finden, scheiterte jedoch mehrfach an Asiago-Goalie Rigoni. Am Ende setzte sich Asiago mit 4:1 durch, kletterte auf Rang drei der Tabelle und ist nicht mehr aus den Top-5 zu verdrängen.

Alps Hockey League, Di, 27.01.2026:

HDD Jesenice – EK Die Zeller Eisbären 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Referees: BULOVEC, OREL
Linesmen: Arlic, Legat
Goals JES: Slivnik L. (37:29)
Goals EKZ: Huard N. (10:47/pp), Huard N. (25:28), Wilfan M. (59:32/en), Widhalm L. (59:54)

HC Migross Asiago – Rittner Buam SkyAlps 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Referees: PINIE, STEFENELLI
Linesmen: Brondi, Fecchio
Goals HCA: Magnabosco Aguirre J. (12:03/pp), Garau N. (30:54), Casetti L. (37:59), Valentini R. (57:33/en)
Goals RIT: Kostner S. (04:07/pp)

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Kommentare
59
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Kommentare
47
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Kommentare
42
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Eklat an Mittelschule: Messer mit 3D-Drucker produziert
Kommentare
41
Eklat an Mittelschule: Messer mit 3D-Drucker produziert
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
Kommentare
35
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 