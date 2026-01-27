AHL: Asiago fix in den Playoffs

Von: ka

Bozen – Die EK Zeller Eisbären feierten am Dienstagabend einen Sieg über HDD Jesenice und übernahmen dadurch – punktegleich mit den Red Bull Hockey Juniors – die Tabellenführung. Der HC Migross Asiago setzte sich zudem gegen die Rittner Buam SkyAlps durch und steht damit als vierter fixer Viertelfinalteilnehmer der Alps Hockey League Playoffs 2026 fest.

Eisbären an der Spitze

Die Zeller Eisbären feierten bei HDD Jesenice einen hart erkämpften 4:1-Auswärtssieg. Mit diesem Erfolg übernahm der EKZ die Tabellenführung der Alps Hockey League.

Die Partie begann mit leichten Vorteilen für die Hausherren, doch die Eisbären überstanden eine frühe Unterzahl unbeschadet und fanden rasch ins Spiel. In Überzahl brachte Nick Huard die Gäste in Führung, ehe der EKZ defensiv kompakt agierte und Jesenice kaum klare Torchancen erlaubte. Im zweiten Abschnitt erhöhte Huard nach einem langen Shift der ersten Linie sehenswert auf 2:0. Zwar gelang den Slowenen im Fünf-gegen-Fünf der Anschlusstreffer, die Zeller präsentierten sich jedoch weiterhin stabil und ließen auch in weiteren Unterzahlsituationen wenig zu.

Im Schlussdrittel war Kampfgeist Trumpf: Die Eisbären blockten zahlreiche Schüsse, verteidigten konsequent und hatten mit Alexander Schmidt einen starken Rückhalt im Tor. In der hektischen Schlussphase sorgten schließlich zwei Empty-Net-Tore durch Wilfan und Widhalm für die Entscheidung und den 4:1-Endstand.

Mit den drei Punkten zog Zell an die Spitze der Tabelle. Anmerkung: Die Zeller Eisbären sind punktegleich mit den Red Bull Hockey Juniors, werden jedoch aufgrund des besseren direkten Duells – das in den finalen Runden des Grunddurchgangs über die Reihung entscheidet und nicht mehr die Tordifferenz – vor den Salzburgern gereiht.

Asiago löst Playoff-Ticket

Der HC Migross Asiago steht als vierter Viertelfinalteilnehmer der Alps Hockey League 2026 fest. Die Gelb-Roten setzten sich im direkten Duell mit einem weiteren Top-5-Anwärter, den Rittner Buam SkyAlps, mit 4:1 durch. Den besseren Start erwischten zunächst jedoch die Gäste aus Südtirol, die in der fünften Minute durch einen Powerplay-Treffer von Simon Kostner mit 1:0 in Führung gingen. Asiago glich aber noch im ersten Abschnitt durch Magnabosco Aguirre – ebenfalls in Überzahl – aus.

Ab dem zweiten Abschnitt übernahmen die Gastgeber endgültig die Kontrolle. Treffer von Garau und Casetti stellten den zwischenzeitlichen 3:1-Spielstand nach 40 Minuten her. Ritten versuchte im Schlussdrittel zwar noch einmal, zurück in die Partie zu finden, scheiterte jedoch mehrfach an Asiago-Goalie Rigoni. Am Ende setzte sich Asiago mit 4:1 durch, kletterte auf Rang drei der Tabelle und ist nicht mehr aus den Top-5 zu verdrängen.

Alps Hockey League, Di, 27.01.2026:

HDD Jesenice – EK Die Zeller Eisbären 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Referees: BULOVEC, OREL

Linesmen: Arlic, Legat

Goals JES: Slivnik L. (37:29)

Goals EKZ: Huard N. (10:47/pp), Huard N. (25:28), Wilfan M. (59:32/en), Widhalm L. (59:54)

HC Migross Asiago – Rittner Buam SkyAlps 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Referees: PINIE, STEFENELLI

Linesmen: Brondi, Fecchio

Goals HCA: Magnabosco Aguirre J. (12:03/pp), Garau N. (30:54), Casetti L. (37:59), Valentini R. (57:33/en)

Goals RIT: Kostner S. (04:07/pp)