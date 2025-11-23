AHL: Asiago knapp zu stark für Meran

Von: ka

Meran – Der KHL Sisak hat zum zweiten Mal binnen 24 Stunden gegen den EC Bregenzerwald nach „Überstunden“ gewonnen. Nach dem Shootout-Sieg am Samstag legten die Kroaten am Sonntag einen Overtime-Sieg nach. Auch das zweite Alps Hockey League Duell des Tages dauerte länger, bis es zu einer Entscheidung kam: Asiago bezwang den HC Meran/o im Shootout.

Der KHL Sisak gewinnt im Doubleheader gegen den EC Bregenzerwald zum zweiten Mal binnen 24 Stunden nach „Überstunden“. Am Samstag benötigten die Kroaten für den Sieg noch ein Penaltyshootout. Am Sonntag fanden sie die Entscheidung ein klein wenig früher – nämlich in der Overtime. Zuvor hatte Bregenzerwald den besseren Start und ging mit 1:0 und 2:1 in Führung. Bohdan Panasenko sorgte dann jedoch für den kleinen Unterschied. Zunächst schoss er sein Team in die Verlängerung. Dort sorgte er dann nach knapp 30 Sekunden für die Entscheidung. Mit diesem Erfolg ist der KHL Sisak zurück an der Tabellenspitze.

Noch länger, bis eine Entscheidung fiel, dauerte es in Meran. Im Spiel gegen den HC Asiago legten zunächst die Gastgeber nach einem torlosen Startdrittel vor. Asiago drehte jedoch durch einen Doppelpack von Lucas Chiodo die Begegnung und ging zwischenzeitlich gar mit 4:1 in Führung. Meran kämpfte sich aber zurück und glich bis zur 54. Minute auf 4:4 aus. In der 56. Minute ging erneut Asiago in Führung, doch auch darauf hatte Meran die passende Antwort. Nach einer torlosen Verlängerung sorgte Ryan Valentini für die Entscheidung im Penaltyschießen.

Alps Hockey League, 23.11.2025:

EC Bregenzerwald – KHL Sisak 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Referees: OREL, UNTERWEGER. Linesmen: Strimitzer, Wucherer

Goals ECB: Laaksonen U. (04.), Kallioinen L. (23.,)

Goals SIS: Larionovs D. (06., PP1), Panasenko B. (36., PP2), Panasenko B. (60)

HC Meran/o – HC Asiago 5:6 SO (0:0, 1:3, 4:2, 0:0, SO)

Referees: HUBER, SPIEGEL. Linesmen: Divis, Fleischmann

Goals HCM: Gellon D. (21.) Gellon D. (46.), Sherbinin B. (52.), Frick N. (55.), Cruseman F. (57.)

Goals HCA: Chiodo L. (28.), Chiodo L. (36.), Casetti L. (37.), Porco N. (42.), Valentini R. (57.)