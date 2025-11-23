Aktuelle Seite: Home > Sport > AHL: Asiago knapp zu stark für Meran
Sieg für Sisak gegen Bregenzerwald

AHL: Asiago knapp zu stark für Meran

Sonntag, 23. November 2025 | 22:22 Uhr
251123_AHL_Teaser
©BK PHOTO
Schriftgröße

Von: ka

Meran – Der KHL Sisak hat zum zweiten Mal binnen 24 Stunden gegen den EC Bregenzerwald nach „Überstunden“ gewonnen. Nach dem Shootout-Sieg am Samstag legten die Kroaten am Sonntag einen Overtime-Sieg nach. Auch das zweite Alps Hockey League Duell des Tages dauerte länger, bis es zu einer Entscheidung kam: Asiago bezwang den HC Meran/o im Shootout.

Der KHL Sisak gewinnt im Doubleheader gegen den EC Bregenzerwald zum zweiten Mal binnen 24 Stunden nach „Überstunden“. Am Samstag benötigten die Kroaten für den Sieg noch ein Penaltyshootout. Am Sonntag fanden sie die Entscheidung ein klein wenig früher – nämlich in der Overtime. Zuvor hatte Bregenzerwald den besseren Start und ging mit 1:0 und 2:1 in Führung. Bohdan Panasenko sorgte dann jedoch für den kleinen Unterschied. Zunächst schoss er sein Team in die Verlängerung. Dort sorgte er dann nach knapp 30 Sekunden für die Entscheidung. Mit diesem Erfolg ist der KHL Sisak zurück an der Tabellenspitze.

Noch länger, bis eine Entscheidung fiel, dauerte es in Meran. Im Spiel gegen den HC Asiago legten zunächst die Gastgeber nach einem torlosen Startdrittel vor. Asiago drehte jedoch durch einen Doppelpack von Lucas Chiodo die Begegnung und ging zwischenzeitlich gar mit 4:1 in Führung. Meran kämpfte sich aber zurück und glich bis zur 54. Minute auf 4:4 aus. In der 56. Minute ging erneut Asiago in Führung, doch auch darauf hatte Meran die passende Antwort. Nach einer torlosen Verlängerung sorgte Ryan Valentini für die Entscheidung im Penaltyschießen.

©BK PHOTO

Alps Hockey League, 23.11.2025:

EC Bregenzerwald – KHL Sisak 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Referees: OREL, UNTERWEGER. Linesmen: Strimitzer, Wucherer
Goals ECB: Laaksonen U. (04.), Kallioinen L. (23.,)
Goals SIS: Larionovs D. (06., PP1), Panasenko B. (36., PP2), Panasenko B. (60)

HC Meran/o – HC Asiago 5:6 SO (0:0, 1:3, 4:2, 0:0, SO)

Referees: HUBER, SPIEGEL. Linesmen: Divis, Fleischmann
Goals HCM: Gellon D. (21.) Gellon D. (46.), Sherbinin B. (52.), Frick N. (55.), Cruseman F. (57.)
Goals HCA: Chiodo L. (28.), Chiodo L. (36.), Casetti L. (37.), Porco N. (42.), Valentini R. (57.)

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Kommentare
61
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Venedig verbannt Greta Thunberg
Kommentare
42
Venedig verbannt Greta Thunberg
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
Kommentare
41
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
Kommentare
29
Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Kommentare
29
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Anzeigen
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 