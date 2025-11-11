Aktuelle Seite: Home > Sport > AHL: Asiago mit drei Unterzahl-Toren bei Heimsieg gegen Gröden
HC Gherdeina kassiert 1:5-Auswärtsniederlage

AHL: Asiago mit drei Unterzahl-Toren bei Heimsieg gegen Gröden

Dienstag, 11. November 2025 | 22:47 Uhr
Asiago
Serena Fantini
Von: ka

Asiago – Im einzigen Spiel des Tages feierte der HC Migross Asiago einen 5:1-Heimsieg gegen den HC Gherdeina valgardena.it. Für den Ligarückkehrer war es der dritte Sieg in Folge, während sich die Krise von Gröden weiter verschärft – die Südtiroler konnten nur eines der vergangenen sieben Spiele gewinnen. Beeindruckend: Asiago erzielte gleich drei Tore in Unterzahl. Am morgigen Mittwoch geht es in der Alps Hockey League mit der Partie EC Bregenzerwald gegen den EK Die Zeller Eisbären weiter.

Asiago war von Beginn an die tonangebende Mannschaft und ging in der 18. Minute durch Ryan Valentini in Führung. Der Neuzugang der Italiener, der in der vergangenen Saison für Innsbruck in der win2day ICE Hockey League spielte, traf auch in der 23. Minute zum 2:0. Für den Stürmer war es der erste Doppelpack der Saison, sein Goal-Scoring-Streak beträgt nun bereits vier Spiele. Nur 30 Sekunden nach dem 2:0 hatte Gröden per Penalty-Shot die Chance, auf 1:2 zu verkürzen, doch Sacha Guimond scheiterte an Asiago-Schlussmann Rudy Rigoni.

Serena Fantini

Im Schlussdrittel wurde es dann richtig wild: Zunächst verkürzte Gröden nach nur 26 Sekunden auf 1:2, ehe die Gäste in den folgenden 13 Minuten drei Shorthanded-Tore kassierten. Nicholas Porco traf dabei zweimal in Unterzahl, auch Lucas Chiodo konnte in numerischer Unterlegenheit für Asiago anschreiben und den Schlusspunkt setzen. In der Tabelle verbessert sich Asiago auf Platz sechs, während Gröden auf Position neun bleibt.

Alps Hockey League: Di, 11.11.2025:

HC Migross Asiago – HC Gherdeina valgardena.it 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Referees: BENVEGNU, MOSCHEN, Abeltino, Grisenti
Goals HCA: 1:0 Valentini R. (18.), 2:0 Valentini R. (23.), 3:1 Porco N. (44./SH1), 4:1 Porco N. (50./SH1), 5:1 Chiodo L. (53./SH1)
Goal GHE: 2:1 Deluca S. (41.)

